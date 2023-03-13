У ПАРЄ проведуть термінові дебати щодо насильницької депортації українських дітей в Росію

На весняній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи проведуть термінові дебати щодо насильницької депортації Росією українських дітей, повідомила голова постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Марія Мезенцева (фракція "Слуга народу") в ефірі національного телемарафону « Єдині новини ».

Очікується, що за результатами дебатів 46 держав-членів ухвалять відповідну резолюцію.

"І це буде перший міжнародний документ, який встановить усі наявні порушення... Ми плануємо напрацювати текст документа і вже наприкінці квітня його проголосувати", - сказала Мезенцева.