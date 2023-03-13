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2023-03-13
У ПАРЄ проведуть термінові дебати щодо насильницької депортації українських дітей в Росію
Наразі офіційно зареєстровано понад 16 тисяч звернень щодо незаконно вивезених до Росії українських дітей, із яких 307 уже повернули додому, інформує
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На весняній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи проведуть термінові дебати щодо насильницької депортації Росією українських дітей, повідомила голова постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Марія Мезенцева (фракція "Слуга народу") в ефірі національного телемарафону «
Очікується, що за результатами дебатів 46 держав-членів ухвалять відповідну резолюцію.
"І це буде перший міжнародний документ, який встановить усі наявні порушення... Ми плануємо напрацювати текст документа і вже наприкінці квітня його проголосувати", - сказала Мезенцева.
Анастасія Дейна, ZN.ua