Начальник управления одной из РГА Харькова попался на взятке
Чиновнику вменяют получение 60 тысяч гривен.
СБУ, полиция и прокуратура 3 января задержали по подозрению в получении взятки начальника управления труда и социальной защиты населения одной из райадминистраций Харькова.
Об этом сообщили пресс-службы всех трех правоохранительных органов (СБУ, полиция, прокуратура).
Чиновнику вменяют получение 60 тыс. гривен от предпринимателя за то, чтобы его не оштрафовали за отсутствие трудового договора с наемным работником. По закону такой штраф мог превысить 100 тысяч гривен.
54-летнего подозреваемого задержали в собственном кабинете во время получения второй части взятки в размере 30 тыс. грн. Первую половину предприниматель передал чиновнику еще в конце декабря.
Уголовное производство расследуется по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса.
Прокуратура намерена просить об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в октябре 2018 года стало известно, что глава Холодногорского (Ленинского) района Харькова Максим Мусеев оказался роSSийским агентом.
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