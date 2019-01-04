И.о. мэра Смелы сообщили о подозрении за срыв отопительного сезона

Депутату грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Депутату Смелянского горсовета, который исполнял обязанности мэра, объявлено о подозрении в ненадлежащем исполнении обязанностей, и, как следствие, срыве отопительного сезона в городе.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

"Сообщено о подозрении одному из депутатов Смелянского городского совета в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, причинившее существенный вред охраняемым законом интересам юридического лица и повлекшее тяжелые последствия) УК", - говорится в сообщении.

Отмечается, что депутат, выполняя обязанности мэра Смелы, достоверно знал, что коммунальное предприятие не имеет средств, чтобы платить за газ, и просило о дополнительном финансировании. Чиновник не принял мер для разрешения ситуации с газом, а это привело к несанкционированному отбору газа и увеличению долга на сумму более 29 млн гривен.

Депутату грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Напомним, в Смеле 12 ноября ввели чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет. Учебные заведения города ушли на каникулы, без тепла остались жилые дома, больницы, детские сады и школы.

Сообщалось, что город не получил от "Нафтогаза Украины" номинации на газ из-за долга в размере 85 млн грн, накопленного предыдущим лицензиатом, который предоставлял услуги по теплоснабжению жителей города. В НАК заявили, что предоставление номинации возможно только после того, как будет определен правопреемник по долговым обязательствам.

Для запуска отопительного сезона правительство решило предоставить Смеле 25 млн гривен кредита.

В настоящее время задолженность реструктуризирована - соответствующий договор подписан между "Нафогазом" и КП "Смелакоммунтеплоэнерго" 26 декабря.

27 декабря город Смела начал получать газ от "Нафтогаза".