Лукашенко собрался воевать за Западную Украину: в Генштабе сообщили, какая сейчас ситуация на границе

На Волынском и Полесском направлениях до семи батальонов вооруженных сил беларуси.

На республиканском семинаре-совещании 10 июня александр лукашенко заявил, что Запад якобы хочет "оттяпать" прилегающую к ним часть Украины, чтобы "выровнять фронт". Об этом сообщает издание Zerkalo.io.

"Они до сих пор не ушли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда до Ростова. Им надо выровнять фронт. А мы, тысячу почти километров, балкон этот, его надо срезать", – бредит президент беларуси.

Лукашенко также добавил, что европейцы "перед этим не остановятся": "Зайдут они с Украины Западной или еще откуда-то. Еще, может, за Западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг".

В утреннем сводке Генерального штаба ВСУ 11 июня сообщили, что на Волынском и Полесском направлениях до семи батальонов вооруженных сил беларуси продолжают выполнять задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

До 18 июня текущего года были продлены сроки проведения проверки боевой готовности вооруженных сил республики беларусь, а до 8 июля — закрытие воздушного пространства над южной частью беларуси.

Также сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.