Польша предложила назначить посла ООН в Украине и расширить "нормандский" формат

"Возможно, Германия и Франция считают, что они представляют Европу, но это не так".

Польша предложила назначить посла ООН в Украине и расширить "нормандский" формат
Фото: IOGT International

Глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью немецкому изданию Handelsblatt предложил назначить специального посла генерального секретаря ООН по вопросам Украины.

"Я выступаю за назначение спецпосланника генсека ООН по Украине", - сказал министр.

Кроме того, он считает необходимым расширить "нормандский" формат, который сейчас включает Украину, РоSSию, Германию и Францию.

"Возможно, Германия и Франция считают, что они представляют Европу, но, по нашему мнению, это не так. Нас могут представлять только европейские учреждения, в этом случае верховный представитель, а не другие страны", - цитирует министра Яцека Чапутовича "Польское радио".

В то же время глава польского МИД отметил, что в большинстве случаев политика Польши и Германии в отношении конфликта между Россией и Украиной является схожей. Она основывается на неприятии аннексии Крыма Россией и вмешательства в Донбассе, признании того, что РоSSия является агрессором и ее действия против украинских кораблей в районе Керченского пролива тоже были актом агрессии.

Напомним, что разговоры о расширении "нормандской четверки" (Украина, РоSSия, Германия, Франция) время от времени поднимаются на различных уровнях. Самое популярное предложение - включить в нее США и Великобританию как гарантов безопасности Украины по Будапештскому меморандуму. Также желание включиться в переговоры проявляла Польша, но это предложение еще в 2014 году заблокировала РоSSия.

Основная претензия к "нормандскому формату" - отсутствие существенного прогресса в мирном урегулировании.


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