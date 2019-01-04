В Краматорске за сутки в полицию сдались трое пособников боевиков

Правоохранители проверяют деятельность экс-наемников.

В Краматорске за сутки в полицию сдались трое пособников боевиков
Фото: Макс Левин

В полицию Краматорска в течение суток добровольно сдались трое пособников боевиков. Все они дежурили на блокпостах террористов, сообщает пресс-служба Нацполиции Донецкой области.

"Мужчины устали скрывать свое противозаконное прошлое и воспользовались шансом освободиться от уголовной ответственности, добровольно сдавшись полиции. Сейчас продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 2 декабря в Краматорский отдел полиции обратился 43-летний местный житель с сообщением, что в период с мая по июнь 2014 года находился в рядах "служащих" так называемой "ДНР".

"Мужчина незаконно осуществлял контрольно-пропускной режим на одном из блокпостов Краматорска. В его обязанности входил осмотр автотранспорта, проверка документов у водителей и пассажиров. Как и другие, за "службу" получал продукты питания и деньги. Но человек понял, что пропаганда отличается от реальности, а потому покинул ряды террористов", - рассказали в полиции.

Кроме того, с аналогичными заявлениями в полицию обратились двое мужчин 29 и 36 лет, которые вступили в ряды незаконного вооруженного формирования в апреле 2014 года и несли службу на блокпостах города.

"После освобождения Краматорска от боевиков в июле 2014 года все трое остались в городе, однако тщательно скрывали свои прошлые связи с боевиками. О возможности освобождения от наказания узнали из интернет-ресурсов, поэтому и решили добровольно обратиться в полицию с сообщением о своем участии в незаконных вооруженных формированиях", - информируют полицейские.

В Нацполиции также напомнили, что ч.6 ст.260 Уголовного кодекса Украины гарантирует участникам незаконных вооруженных формирований освобождение от уголовной ответственности в случае добровольной сдачи правоохранительным органам.

В настоящее время правоохранители проверяют деятельность экс-наемников. После того, как будет доказано, что на время пребывания в незаконных вооруженных формированиях они не совершали тяжких преступлений, мужчин официально освободят от уголовной ответственности.


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