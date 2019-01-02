Боец 128-й бригады пропал в зоне ООС и, возможно, попал в плен к "ДНР"

Боевики "ДНР" заявили о захвате в плен украинского военного.

Такое заявление сделал спикер "народной милиции ДНР" Эдуард Басурин.

"У пленного врачи констатировали переохлаждение, сейчас ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в заявлении боевика в Youtube.

Он также показал автомат украинского военного.

Пресс-служба 128-й бригады в свою очередь заявила о пропаже одного из своих военнослужащих. Это произошло еще в ночь с 28 на 29 декабря. В тот же день военная прокуратура зарегистрировала соответствующее уголовное производство.

Его до сих пор не нашли.

"Сообщения с сайтов роSSийско-оккупационных войск о якобы проведенных наступательных действиях со стороны подразделений бригады является фейком и не соответствуют не только действительности, но и здравому смыслу вообще", - говорится в заявлении бригады в фейсбуке.

В то же время бригада подтвердила, что у боевиков оказался автомат этого пропавшего военного.