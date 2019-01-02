Боец 128-й бригады пропал в зоне ООС и, возможно, попал в плен к "ДНР"
В руках боевиков оказался автомат пропавшего солдата.
Боевики "ДНР" заявили о захвате в плен украинского военного.
Такое заявление сделал спикер "народной милиции ДНР" Эдуард Басурин.
"У пленного врачи констатировали переохлаждение, сейчас ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в заявлении боевика в Youtube.
Он также показал автомат украинского военного.
Пресс-служба 128-й бригады в свою очередь заявила о пропаже одного из своих военнослужащих. Это произошло еще в ночь с 28 на 29 декабря. В тот же день военная прокуратура зарегистрировала соответствующее уголовное производство.
Его до сих пор не нашли.
"Сообщения с сайтов роSSийско-оккупационных войск о якобы проведенных наступательных действиях со стороны подразделений бригады является фейком и не соответствуют не только действительности, но и здравому смыслу вообще", - говорится в заявлении бригады в фейсбуке.
В то же время бригада подтвердила, что у боевиков оказался автомат этого пропавшего военного.
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