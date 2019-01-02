В оккупированном Донецке неизвестные подорвали железнодорожный мост

Информации о пострадавших нет.

В оккупированном Донецке 1 января обрушился железнодорожный мост через автомобильную дорогу Славянск - Донецк - Мариуполь

Об этом сообщают роSSийские и сепаратистские СМИ , заявляя, что мост обрушился из-за подрыва.

"1 января 2019 года в Пролетарском районе Донецка, на перегоне Чумаково - Ларино, 27 км, неизвестными лицами был произведен подрыв центральной железобетонной опоры железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск - Донецк - Мариуполь. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении "МЧС ДНР".

Движение транспорта по мосту и по дороге под ним остановлено.

Фото: dnmchs.ru

"Силами "МЧС ДНР" организовано освещение места происшествия, расчищена площадка для установки железобетонных подпорок и упоров. Для предотвращения возможного обрушения моста осуществлена загрузка, транспортирование и установка трех фундаментных стаканов, одной железобетонной опоры, восьми фундаментных блоков, в межопорное пространство уложено 106 шпал. Установлен модуль для обогрева привлеченного к работам личного состава. В 6:30 2 января 2019 года аварийные работы завершены", - отмечается в сообщении.

Фото: dnmchs.ru

Информации о пострадавших нет.