В оккупированном Донецке неизвестные подорвали железнодорожный мост
Информации о пострадавших нет.
В оккупированном Донецке 1 января обрушился железнодорожный мост через автомобильную дорогу Славянск - Донецк - Мариуполь
Об этом сообщают роSSийские и сепаратистские СМИ, заявляя, что мост обрушился из-за подрыва.
"1 января 2019 года в Пролетарском районе Донецка, на перегоне Чумаково - Ларино, 27 км, неизвестными лицами был произведен подрыв центральной железобетонной опоры железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск - Донецк - Мариуполь. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении "МЧС ДНР".
Движение транспорта по мосту и по дороге под ним остановлено.
"Силами "МЧС ДНР" организовано освещение места происшествия, расчищена площадка для установки железобетонных подпорок и упоров. Для предотвращения возможного обрушения моста осуществлена загрузка, транспортирование и установка трех фундаментных стаканов, одной железобетонной опоры, восьми фундаментных блоков, в межопорное пространство уложено 106 шпал. Установлен модуль для обогрева привлеченного к работам личного состава. В 6:30 2 января 2019 года аварийные работы завершены", - отмечается в сообщении.
Информации о пострадавших нет.
Напомним, в ноябре в РФ под Нефтеюганском обрушился мост. В результате погибли два сотрудника ремонтной бригады, еще семеро получили травмы.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.