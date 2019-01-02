В Черкасской области приход Московского патриархата перешел к ПЦУ
Еще три сельские общины готовятся объявить о переходе.
Церковная община Московского патриархата села Скибин Жашковского района (Черкасская обл.) первой в области перешла в поместную Православную церковь Украины. Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на собственные источники в религиозных кругах.
По информации издания, в Скибине проживает две тысячи человек, большинство - прихожане храма Святой великомученицы Параскевы. Все участники церковного собрания этого храма высказались за выход из Московского патриархата и присоединение к ПЦУ.
Языком богослужения данного прихода пока останется церковно-славянский, однако впоследствии планируют перейти на украинский.
Отмечается, что еще три села в Жашковском районе готовят документы на переход.
Напомним, 17 декабря первая община УПЦ Московского Патриархата в Винницкой области перешла в поместную Православную церковь Украины.
По словам предстоятеля ПЦУ Епифания, подписание томоса для Православной церкви Украины состоится за день до совместного богослужения вселенского патриарха Варфоломея и Епифания.
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01.01.2019 16:42