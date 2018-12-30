Бельгия запретила военным пользовать смартфонами из-за роSSийского шпионажа

Некоторые приложения могут собирать и передавать "чувствительную информацию" о местонахождении и активности военных.

Бельгия запретила военным пользовать смартфонами из-за роSSийского шпионажа
Фото: yotaphone.com

Бельгия ограничила использование смартфонов в армии из-за шпионской угрозы со стороны РФ. Об этом сообщает бельгийское информационное агентство belga, передает "Укринформ".

"Мы знаем, что РоSSия заинтересована в получении мобильных данных геолокации. Мы прилагаем усилия для предотвращения такой активности и проводим активную разъяснительную работу среди личного состава уже в течение нескольких лет. Но этого, похоже, пока недостаточно", - заявил начальник оперативного отдела штаба вооруженных сил страны полковник Карл Жилли.

В частности, по его данным, мобильное приложение "Strava", которое является очень популярным для регистрации спортивной активности человека, слишком часто выдает чувствительную информацию о военных и месте их дислокации. Ранее другое приложение учета физической активности,деактивировало функцию по определению местонахождения человека после того, как исследователи обнаружили, что такая функция может накапливать информацию о военнослужащих и даже членах разведывательного сообщества более чем в 69 странах.

Подобные опасения касаются также определенных функций социальной сети Facebook.

Учитывая эти обстоятельства, бельгийское министерство обороны решило пересмотреть собственные правила в этой сфере и более активно информировать личный состав о возможных рисках. Активный анализ ведется также во время проведения операций. Например, бельгийским военнослужащим в Мали разрешено использовать смартфоны, поскольку местные боевики не имеют возможностей для перехвата таких данных. Однако в странах Балтии, граничащих с Россией, при определенных обстоятельствах и в определенных регионах военные не могут пользоваться личными гаджетами.

Напомним, на прошлой неделе американская газета The Washington Post опубликовала новые доказательства вмешательства РоSSии в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году. Это данные расследования, проведенного по заказу комитета по разведке сената США.


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