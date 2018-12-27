Порошенко и Назарбаев договорились о заседании Комиссии по экономическому сотрудничеству

Президенты Украины и Казахстана провели телефонный разговор.

Порошенко и Назарбаев договорились о заседании Комиссии по экономическому сотрудничеству
Петр Порошенко и Нурсултан Назарбаев
Фото: пресс-служба Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым.

Стороны договорились о проведении очередного заседания совместной Межгосударственной украинско-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству в 2019 году, сообщает пресс-служба Порошенко.

Отдельно внимание было уделено состоянию и перспективам развития торгово-экономического двустороннего сотрудничества.

Главы обоих государств обсудили вопросы взаимодействия в рамках международных организаций, в частности ООН.

Президенты Украины и Казахстана обсудили ситуацию с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины.

В ходе беседы главы государств отметили обоюдную заинтересованность в активизации динамики политического диалога между Украиной и Республикой Казахстан.


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