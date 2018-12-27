Порошенко и Назарбаев договорились о заседании Комиссии по экономическому сотрудничеству
Президенты Украины и Казахстана провели телефонный разговор.
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым.
Стороны договорились о проведении очередного заседания совместной Межгосударственной украинско-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству в 2019 году, сообщает пресс-служба Порошенко.
Отдельно внимание было уделено состоянию и перспективам развития торгово-экономического двустороннего сотрудничества.
Главы обоих государств обсудили вопросы взаимодействия в рамках международных организаций, в частности ООН.
Президенты Украины и Казахстана обсудили ситуацию с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины.
В ходе беседы главы государств отметили обоюдную заинтересованность в активизации динамики политического диалога между Украиной и Республикой Казахстан.
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