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Порошенко и Назарбаев договорились о заседании Комиссии по экономическому сотрудничеству Президенты Украины и Казахстана провели телефонный разговор. Петр Порошенко и Нурсултан Назарбаев Фото: пресс-служба Порошенко Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым. Стороны договорились о проведении очередного заседания совместной Межгосударственной украинско-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству в 2019 году, сообщает пресс-служба Порошенко. Отдельно внимание было уделено состоянию и перспективам развития торгово-экономического двустороннего сотрудничества. Главы обоих государств обсудили вопросы взаимодействия в рамках международных организаций, в частности ООН . Президенты Украины и Казахстана обсудили ситуацию с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины. В ходе беседы главы государств отметили обоюдную заинтересованность в активизации динамики политического диалога между Украиной и Республикой Казахстан.

LB.ua

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