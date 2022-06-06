Республика с сильным парламентом и нет привилегиям Назарбаеву: в Казахстане на референдуме закрепили изменения в Конституцию

Поправки к Конституции Казахстана, призванные скрепить переход от суперпрезидентской формы правления в президентскую республику с сильным парламентом, на референдуме в стране 5 июня поддержали, по предварительным данным, 77,18% казахов, сообщил глава Центризбиркома республики Нурлан Абдыров.

"За положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, проголосовали 77,18% избирателей, за отрицательное решение - 18,66%", - сказал Абдыров на брифинге ЦИК в понедельник.

В воскресенье в Казахстане состоялся республиканский референдум по поправкам в Конституцию. Гражданам предлагалось ответить на один вопрос: "Одобряете ли Вы изменения и дополнения к Конституции, изложенные в проекте Закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию, опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года".

Целью поправок является закрепление окончательного перехода от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. В обновленной Конституции планируется утвердить равноудаленный статус президента всех политических партий и движений, ввести запрет для ближайших родственников главы государства занимать руководящие должности в квазигосударственном секторе.

Также в поправках исключены положения о праве первого президента Казахстана избираться на должность главы государства более двух раз подряд, убран пункт о том, что статус и полномочия первого президента определяются Конституцией и конституционным законом.

Исключено также упоминание Назарбаева как основателя независимого Казахстана, первого президента Республики Казахстан - Елбасы (лидер нации) и неизменность его статуса.

Важный блок поправок касается правозащитной сферы: в стране утверждается создание Конституционного суда, закрепление статуса уполномоченного по правам человека на конституционном уровне, а также полное запрещение смертной казни.

Предлагается также закрепить в Конституции, что земля, недра, растительный и животный мир принадлежат народу, а от имени народа право собственности осуществляет государство.

По предварительным данным ЦИК, явка на референдуме составила 68,06% из около 11,7 млн. совершеннолетних граждан Казахстана.