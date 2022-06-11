Агрессия Путина стала возможной из-за проявленной Вашингтоном слабости - конгрессмен-республиканец Майкл Маккол,

В интервью грузинской службе «Голоса Америки» Маккол, принимавший активное участие в подготовке пакета помощи Украине на 40 млрд долларов, заявил, что США должны предоставить Украине все необходимое для противостояния РоSSии, а сама агрессия Путина против соседнего государства стала возможной, в том числе, и из-за проявленной Вашингтоном слабости.

"Мы должны дать Украине все, что можем, все, что ей необходимо, чтобы вести эту борьбу. Украина удивила весь мир тем, что сделала: нам говорили, что все закончится за четыре дня, а идет уже четвертый месяц ее сопротивления. Сейчас наступил критически важный момент, так как РоSSия расширяет захваченные территории, и Киеву нужна артиллерия большей дальности, чтобы он мог не только противостоять русским, но и превзойти их по силе", - отметил он в интервью.

"Я считаю, что для Путина вторжение в Украину было лишь вопросом времени – он всегда думал о нем. На мой взгляд, он увидел слабость в нынешнем президенте США – особенно убедившись, как был осуществлен вывод наших войск из Афганистана, а также после выведения [газопровода] «Северный поток» из-под санкций.

Путин увидел, что президент США поступается нашими собственными интересами безопасности – что мне вообще непонятно. Я лично активно продвигал эти санкции, чтобы не позволить Путину достроить трубопровод в Европе, и сделать Европу зависимой от энергоносителей Путина, а не от своих союзников. Это было крупной ошибкой. Даже Германия сегодня признает, что это было ошибкой. Путин рассмотрел во всем этом слабость и принял решение [вторгнуться в Украину]".

«Голос Америки»: Каковы цели Соединенных Штатов с точки зрения исхода войны?

Майкл Маккол: "Я хочу, чтобы украинцы победили, лучше раньше, чем позже, или, по крайней мере, сдержали русских и смогли их вытеснить. Если этого не произойдет, то мы получим долгосрочный конфликт, а долгосрочный конфликт никому не нужен.

Думаю, что политика США и НАТО должна заключаться в том, чтобы Украина могла сохранить свой суверенитет и оттеснить русских к их границам. Многие говорят о переговорах, но сейчас это сложнее из-за совершенных [Россией] военных преступлений. Мы задокументировали это. Я провел свой законопроект о военных преступлениях в Конгрессе. Очень трудно повернуть время вспять и попросить о проведении переговоров. Путин перешел серьезную черту, совершив военные преступления, и это очень усложняет ситуацию. Но, в конечном счете, вопрос проведения переговоров зависит от украинского народа и президента Владимира Зеленского".

«ГА»: "В последнее время ведутся дискуссии о возможности нейтралитета Украины. Это может также касаться Молдовы и Грузии. При этом Вашингтон не высказывается относительно возможности того, чтобы стать гарантом безопасности. Если Украина станет нейтральной, положит ли это конец политике расширения НАТО в регионе и будет ли это в интересах США?"

ММ: "Я всегда полагал, что расширение НАТО в наших интересах. Примечательно, что Финляндия и Швеция сейчас собираются вступить в НАТО. Таким образом, это [вторжение в Украину] имело прямо противоположный предполагаемый эффект, которого добивался Путин. Он не разделил и не ослабил НАТО. На самом деле, альянс НАТО силен как никогда".

«ГА»: "Что Вы думаете о возможности включения Украины и Молдовы в состав Евросоюза?"