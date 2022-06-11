Агрессия Путина стала возможной из-за проявленной Вашингтоном слабости - конгрессмен-республиканец Майкл Маккол,

За последние месяцы Майкл Маккол, конгрессмен-республиканец от штата Техас, трижды посетил Украину и прилегающие к ней страны, в том числе встретившись со специалистами 82-й воздушно-десантной дивизии, которые занимаются логистикой переброски западного вооружения в Украину, информирует ZN.ua.

Агрессия Путина стала возможной из-за проявленной Вашингтоном слабости - конгрессмен-республиканец Майкл Маккол,

В интервью грузинской службе «Голоса Америки» Маккол, принимавший активное участие в подготовке пакета помощи Украине на 40 млрд долларов, заявил, что США должны предоставить Украине все необходимое для противостояния РоSSии, а сама агрессия Путина против соседнего государства стала возможной, в том числе, и из-за проявленной Вашингтоном слабости.

"Мы должны дать Украине все, что можем, все, что ей необходимо, чтобы вести эту борьбу. Украина удивила весь мир тем, что сделала: нам говорили, что все закончится за четыре дня, а идет уже четвертый месяц ее сопротивления. Сейчас наступил критически важный момент, так как РоSSия расширяет захваченные территории, и Киеву нужна артиллерия большей дальности, чтобы он мог не только противостоять русским, но и превзойти их по силе", - отметил он в интервью.

"Я считаю, что для Путина вторжение в Украину было лишь вопросом времени – он всегда думал о нем. На мой взгляд, он увидел слабость в нынешнем президенте США – особенно убедившись, как был осуществлен вывод наших войск из Афганистана, а также после выведения [газопровода] «Северный поток» из-под санкций.

Путин увидел, что президент США поступается нашими собственными интересами безопасности – что мне вообще непонятно. Я лично активно продвигал эти санкции, чтобы не позволить Путину достроить трубопровод в Европе, и сделать Европу зависимой от энергоносителей Путина, а не от своих союзников. Это было крупной ошибкой. Даже Германия сегодня признает, что это было ошибкой. Путин рассмотрел во всем этом слабость и принял решение [вторгнуться в Украину]".

«Голос Америки»: Каковы цели Соединенных Штатов с точки зрения исхода войны?

Майкл Маккол: "Я хочу, чтобы украинцы победили, лучше раньше, чем позже, или, по крайней мере, сдержали русских и смогли их вытеснить. Если этого не произойдет, то мы получим долгосрочный конфликт, а долгосрочный конфликт никому не нужен.

Думаю, что политика США и НАТО должна заключаться в том, чтобы Украина могла сохранить свой суверенитет и оттеснить русских к их границам. Многие говорят о переговорах, но сейчас это сложнее из-за совершенных [Россией] военных преступлений. Мы задокументировали это. Я провел свой законопроект о военных преступлениях в Конгрессе. Очень трудно повернуть время вспять и попросить о проведении переговоров. Путин перешел серьезную черту, совершив военные преступления, и это очень усложняет ситуацию. Но, в конечном счете, вопрос проведения переговоров зависит от украинского народа и президента Владимира Зеленского".

«ГА»: "В последнее время ведутся дискуссии о возможности нейтралитета Украины. Это может также касаться Молдовы и Грузии. При этом Вашингтон не высказывается относительно возможности того, чтобы стать гарантом безопасности. Если Украина станет нейтральной, положит ли это конец политике расширения НАТО в регионе и будет ли это в интересах США?"

ММ: "Я всегда полагал, что расширение НАТО в наших интересах. Примечательно, что Финляндия и Швеция сейчас собираются вступить в НАТО. Таким образом, это [вторжение в Украину] имело прямо противоположный предполагаемый эффект, которого добивался Путин. Он не разделил и не ослабил НАТО. На самом деле, альянс НАТО силен как никогда".

«ГА»: "Что Вы думаете о возможности включения Украины и Молдовы в состав Евросоюза?"

ММ: "Это было бы очень глубоким и смелым заявлением со стороны [Евросоюза]. Я думаю, что... это было бы огромным стимулом для Зеленского в Украине, если бы это дело сдвинулось с мертвой точки. Я думаю, что Украина заслужила свое членство [в НАТО], и это было бы очень хорошо, поскольку я знаю, что в прошлом были оговорки относительно втягивания нас в войну. Однако существовали проблемы с коррупцией и тем фактом, что предыдущие президенты, возможно, находились под большим влиянием самой РоSSии. Я не думаю, что у нас стоит такой вопрос в отношении Зеленского. Так что это действительно зависит от того, как, в конце концов, завершится конфликт, и я думаю, что членство в ЕС действительно станет первой предпосылкой к полноправному членству Украины в НАТО."


Юлия Мельничук, ZN.ua





Интересные новости
Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."
Оккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июняОккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июня
"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки
РоSSияне шокированы: боец ВСУ рассказал подробности ликвидации генерал-майора оккупантов КутузоваРоSSияне шокированы: боец ВСУ рассказал подробности ликвидации генерал-майора оккупантов Кутузова
Главный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в УкраинеГлавный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский во время Shangri La Dialogue: Из-за войны, развязанной Россией, миру грозят государственные перевороты и голодЗеленский во время Shangri La Dialogue: Из-за войны, развязанной Россией, миру грозят государственные перевороты и голод
В РоSSии свернули выдачу электронных паспортов из-за нехватки пластика и чипов — ForbesВ РоSSии свернули выдачу электронных паспортов из-за нехватки пластика и чипов — Forbes
Восстановление империи - конечная цель Владимира Путина - аналитик CNNВосстановление империи - конечная цель Владимира Путина - аналитик CNN
МИД Эстонии вызвал на ковер посла РоSSии после реваншистских заявлений ПутинаМИД Эстонии вызвал на ковер посла РоSSии после реваншистских заявлений Путина
Советника главы "Нафтогаза" уволили на фоне скандала из-за его нового BentleyСоветника главы "Нафтогаза" уволили на фоне скандала из-за его нового Bentley
"Пусть отдают свой Бранденбург": посол Польши резко высказался о "защитниках лица" путина"Пусть отдают свой Бранденбург": посол Польши резко высказался о "защитниках лица" путина
Der Spiegel: Санкции станут проблемой для Путина, если обрушат экономику РоSSии на 40%Der Spiegel: Санкции станут проблемой для Путина, если обрушат экономику РоSSии на 40%
Подоляк жестко осадил путина в ответ на новое заявление: "Не было никакого..."Подоляк жестко осадил путина в ответ на новое заявление: "Не было никакого..."
В Японии пытаются проклясть Путина с помощью старинного ритуала с куклойВ Японии пытаются проклясть Путина с помощью старинного ритуала с куклой
Президент Украины ввел санкции против Путина и чиновниковПрезидент Украины ввел санкции против Путина и чиновников
Последние новости
Подгружаем последние новости