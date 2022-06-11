Агрессия Путина стала возможной из-за проявленной Вашингтоном слабости - конгрессмен-республиканец Майкл Маккол,
За последние месяцы Майкл Маккол, конгрессмен-республиканец от штата Техас, трижды посетил Украину и прилегающие к ней страны, в том числе встретившись со специалистами 82-й воздушно-десантной дивизии, которые занимаются логистикой переброски западного вооружения в Украину, информирует
В интервью грузинской службе
"Мы должны дать Украине все, что можем, все, что ей необходимо, чтобы вести эту борьбу. Украина удивила весь мир тем, что сделала: нам говорили, что все закончится за четыре дня, а идет уже четвертый месяц ее сопротивления. Сейчас наступил критически важный момент, так как РоSSия расширяет захваченные территории, и Киеву нужна артиллерия большей дальности, чтобы он мог не только противостоять русским, но и превзойти их по силе", - отметил он в интервью.
"Я считаю, что для Путина вторжение в Украину было лишь вопросом времени – он всегда думал о нем. На мой взгляд, он увидел слабость в нынешнем президенте США – особенно убедившись, как был осуществлен вывод наших войск из Афганистана, а также после выведения [газопровода] «Северный поток» из-под санкций.
Путин увидел, что президент США поступается нашими собственными интересами безопасности – что мне вообще непонятно. Я лично активно продвигал эти санкции, чтобы не позволить Путину достроить трубопровод в Европе, и сделать Европу зависимой от энергоносителей Путина, а не от своих союзников. Это было крупной ошибкой. Даже Германия сегодня признает, что это было ошибкой. Путин рассмотрел во всем этом слабость и принял решение [вторгнуться в Украину]".
«Голос Америки»: Каковы цели Соединенных Штатов с точки зрения исхода войны?
Майкл Маккол: "Я хочу, чтобы украинцы победили, лучше раньше, чем позже, или, по крайней мере, сдержали русских и смогли их вытеснить. Если этого не произойдет, то мы получим долгосрочный конфликт, а долгосрочный конфликт никому не нужен.
Думаю, что политика США и НАТО должна заключаться в том, чтобы Украина могла сохранить свой суверенитет и оттеснить русских к их границам. Многие говорят о переговорах, но сейчас это сложнее из-за совершенных [Россией] военных преступлений. Мы задокументировали это. Я провел свой законопроект о военных преступлениях в Конгрессе. Очень трудно повернуть время вспять и попросить о проведении переговоров. Путин перешел серьезную черту, совершив военные преступления, и это очень усложняет ситуацию. Но, в конечном счете, вопрос проведения переговоров зависит от украинского народа и президента Владимира Зеленского".
«ГА»: "В последнее время ведутся дискуссии о возможности нейтралитета Украины. Это может также касаться Молдовы и Грузии. При этом Вашингтон не высказывается относительно возможности того, чтобы стать гарантом безопасности. Если Украина станет нейтральной, положит ли это конец политике расширения НАТО в регионе и будет ли это в интересах США?"
ММ: "Я всегда полагал, что расширение НАТО в наших интересах. Примечательно, что Финляндия и Швеция сейчас собираются вступить в НАТО. Таким образом, это [вторжение в Украину] имело прямо противоположный предполагаемый эффект, которого добивался Путин. Он не разделил и не ослабил НАТО. На самом деле, альянс НАТО силен как никогда".
«ГА»: "Что Вы думаете о возможности включения Украины и Молдовы в состав Евросоюза?"
ММ: "Это было бы очень глубоким и смелым заявлением со стороны [Евросоюза]. Я думаю, что... это было бы огромным стимулом для Зеленского в Украине, если бы это дело сдвинулось с мертвой точки. Я думаю, что Украина заслужила свое членство [в НАТО], и это было бы очень хорошо, поскольку я знаю, что в прошлом были оговорки относительно втягивания нас в войну. Однако существовали проблемы с коррупцией и тем фактом, что предыдущие президенты, возможно, находились под большим влиянием самой РоSSии. Я не думаю, что у нас стоит такой вопрос в отношении Зеленского. Так что это действительно зависит от того, как, в конце концов, завершится конфликт, и я думаю, что членство в ЕС действительно станет первой предпосылкой к полноправному членству Украины в НАТО."