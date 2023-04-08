США готові відправити свої війська на Тайвань, якщо туди вторгнеться Китай — конгресмен Маккол

Штати гостро відреагують на всі спроби Пекіна.

США можуть направити свої війська у Тайвань, якщо туди вторгнеться Китай. Про це в інтерв'ю Fox News заявив голова комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл МакКол, інформує ZN.ua.

США готові відправити свої війська на Тайвань, якщо туди вторгнеться Китай — конгресмен Маккол
Фото: EPA

"Я думаю, якщо комуністичний Китай вторгнеться у Тайвань, а це, мені здається, станеться, то американський народ підтримає відправку військ, і Конгрес наслідуватиме його приклад", — сказав конгресмен.

За словами політика, йдеться про "санкціоноване застосування військової сили, яке було б схвалено комітетом, або про оголошення війни, яку США не застосовували з часів Другої світової війни".

Нагадаємо, нещодавно голова самоврядного Тайваню Цай Інвень зустрілася з речником Палати представників Кевіном Маккарті у США. Того ж дня Міноборони Тайваню заявило про фіксацію навколо острова одного літака та трьох кораблів армії КНР. Один із літаків Китаю входив у зону дії протиповітряної оборони Тайваню.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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