США готові відправити свої війська на Тайвань, якщо туди вторгнеться Китай — конгресмен Маккол

Штати гостро відреагують на всі спроби Пекіна.

США можуть направити свої війська у Тайвань, якщо туди вторгнеться Китай . Про це в інтерв'ю Fox News заявив голова комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл МакКол, інформує ZN.ua .

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"Я думаю, якщо комуністичний Китай вторгнеться у Тайвань, а це, мені здається, станеться, то американський народ підтримає відправку військ, і Конгрес наслідуватиме його приклад", — сказав конгресмен.

За словами політика, йдеться про "санкціоноване застосування військової сили, яке було б схвалено комітетом, або про оголошення війни, яку США не застосовували з часів Другої світової війни".