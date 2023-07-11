Майкл Пенс підтримав надання Україні касетних боєприпасів

Впливовий республіканець давно відомий своєю підтримкою України.

Колишній віце-президент США Майк Пенс заявив, що підтримує рішення президента Джо Байдена відправити в Україну касетні боєприпаси, незважаючи на критику з боку деяких членів Конгресу, правозахисних груп і заборону на цей вид зброї у понад 100 країнах, інформує ZN.ua.

Майкл Пенс підтримав надання Україні касетних боєприпасів
© Офіс президента України

Пенс, який балотується в президенти від Республіканської партії на виборах 2024 року, в інтерв’ю Fox News сказав, що дати українцям те, що їм потрібно, щоб зупинити росіян, є в інтересах США.

«Але Джо Байден не поспішає. Я маю на увазі, що він щойно схвалив касетні боєприпаси, які росіяни вже півтора роки використовують проти українських сил», — сказав Пенс.

Він додав, що вітає це рішення чинного президента і припустив, що надання цієї зброї Україні є ключовим для успіху країни у боротьбі з Росією.

Його слова прозвучали під час зустрічі президента Джо Байдена з союзниками США на саміті НАТО у Вільнюсі, Литва. Очікується, що Україна буде центральною темою під час зустрічей Байдена на його полях. Низка найближчих союзників Америки — Велика Британія, Франція, Німеччина та Іспанія — виступили проти відправлення зброї в Україну. В Євросоюзі, водночас, висловилися на підтримку постачання Україні касетних боєприпасів для оборони.

Байден також отримав критику і від членів своєї партії. У п’ятницю майже два десятки демократів Конгресу висловили розчарування рішенням адміністрації, повторивши попередження правозахисних груп про те, що касетні боєприпаси можуть завдати шкоди цивільному населенню.

На відміну від своїх конкурентів по партії Дональда Трампа та Рона ДеСантіса, Пенс проводить свою виборчу кампанію, пропонуючи Україні повну підтримку.

Колишній віце-президент здійснив несподіваний візит до України наприкінці червня, ставши першим кандидатом у президенти від Республіканської партії, який зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським під час виборчого циклу 2024 року.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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