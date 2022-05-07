В США могут запретить аборты: Республиканцы могут проиграть выборы в Конгресс из-за этого – опрос
До промежуточных выборов осталось полгода.
Многие правые американские политики и обозреватели всю неделю радовались сообщению о том, что пять консервативных членов Верховного суда США, похоже, готовы отменить знаковое решение, которое установило конституционное право на аборт.
Однако новый опрос
Опрос 1577 взрослых жителей США, проведенный с 3 по 6 мая, показал, что зарегистрированные избиратели изначально предпочли демократа (44%) республиканцу (39%) на 5 процентов, когда их спросили, как бы они проголосовали в своем округе, если бы выборы в Конгресс проходили сегодня.
Но когда избирателей попросили выбрать между "демократом, выступающим за аборты" и "республиканцем, выступающим против абортов", поддержка Республиканской партии упала до 31%, в то время как поддержка демократов осталась неизменной - разрыв между двумя кандидатами увеличился более чем вдвое, до 13 процентов.
В то же время 69% американцев говорят, что они "против принятия Конгрессом закона, запрещающего аборты по всей стране". Лишь 22% американцев говорят, что они поддержали бы такой закон - в то время как более чем вдвое больше (48%) поддержали бы закон, "который сохранит аборты такими же легальными и доступными по всей стране”.
После того как в СМИ просочилась информация о планах Верховного суда США отменить конституционное право на аборт, по стране прокатилась волна протестов. На демонстрации вышли тысячи человек. Верховный суд США намерен отменить конституционное право на прерывание беременности, закрепленное в прецедентном решении 1973 года. Если Верховный суд, в котором большинство судей относятся к консервативному лагерю, действительно отменит это историческое постановление, то на уровне штатов смогут вводиться запреты или значительные ограничения на аборты. Это планируют сделать около половины из 50 американских штатов. Решение Верховного суда ожидается в июне.