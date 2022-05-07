В США могут запретить аборты: Республиканцы могут проиграть выборы в Конгресс из-за этого – опрос

Многие правые американские политики и обозреватели всю неделю радовались сообщению о том, что пять консервативных членов Верховного суда США , похоже, готовы отменить знаковое решение, которое установило конституционное право на аборт.

Однако новый опрос Yahoo News/YouGov , показал, что из-за этого республиканцы рискуют потерять поддержку американцев в преддверии промежуточных выборов 2022 года. Опрос также показал, что демократы могут выиграть выборы в Конгресс.

Опрос 1577 взрослых жителей США , проведенный с 3 по 6 мая, показал, что зарегистрированные избиратели изначально предпочли демократа (44%) республиканцу (39%) на 5 процентов, когда их спросили, как бы они проголосовали в своем округе, если бы выборы в Конгресс проходили сегодня.

Но когда избирателей попросили выбрать между "демократом, выступающим за аборты" и "республиканцем, выступающим против абортов", поддержка Республиканской партии упала до 31%, в то время как поддержка демократов осталась неизменной - разрыв между двумя кандидатами увеличился более чем вдвое, до 13 процентов.

В то же время 69% американцев говорят, что они "против принятия Конгрессом закона, запрещающего аборты по всей стране". Лишь 22% американцев говорят, что они поддержали бы такой закон - в то время как более чем вдвое больше (48%) поддержали бы закон, "который сохранит аборты такими же легальными и доступными по всей стране”.