Парламентські вибори у Франції, Макрона чекає жорстка боротьба за контроль над парламентом

У неділю у Франції відбувається другий тур голосування на парламентських виборах, які можуть позбавити нещодавно переобраного президента-центриста Еммануеля Макрона необхідної більшості у законодавчому органі.

Явка до полудня була трохи вищою — 18,99% — ніж у цей же час під час першого туру голосування минулої неділі і ніж у 2017 році, коли вона досягла лише 18,43% та 17,75% відповідно.

Макрон виграв другий термін на президентських виборах у квітні. Якщо недільне голосування не принесе його табору абсолютної більшості, це призведе до періоду невизначеності, який може бути вирішений шляхом поділу влади між партіями, чого не було у Франції останні десятиліття, або призведе до політичного паралічу та повторних парламентських виборів.

Опитування громадської думки передбачають, що табір Макрона зрештою отримає найбільшу кількість місць, але жодним чином не гарантується досягнення порога 289 місць для абсолютної більшості.

Опитування громадської думки також показують, що вкрай праві, ймовірно, досягнуть свого найбільшого успіху в парламенті за останні десятиліття, тоді як широкий альянс лівих та зелених може стати найбільшою опозиційною групою, а консерватори опиняться у ролі "Сірих кардиналів".

Якщо Макрон та його союзники не отримають абсолютної більшості лише у кілька місць, у них може виникнути спокуса переманити депутатів від правоцентристів чи консерваторів, заявили представники цих партій.