Медведев в обращении к членам пропутинской партии "Единая РоSSия" намекнул на изменения, которые скоро грядут в РоSSии

На видео у Медведева удрученный вид.

Медведев в обращении к членам пропутинской партии
© Единая РоSSия

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратился к членам провластной партии "Единая РоSSия" с заявлением, что в РоSSии грядут скорые изменения, и партии придется работать в новых условиях. Видео тиражируют роSSийские телеграмм-каналы.

"Нам еще нужно будет осознать те изменения, которые происходят. Они еще не все произошли. Но они грядут", - сказал Медведев, информирует ZN.ua.

"Вы понимаете, о чем я говорю", - добавил он.

Напомним, о том, что роSSийский диктатор Владимир Путин неизлечимо болен, уже открыто говорят - от представителей разведок до людей, приближенных к роSSийской номенклатуре.


Лия Ильченко, ZN.ua

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