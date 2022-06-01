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2022-06-01
Медведев в обращении к членам пропутинской партии "Единая РоSSия" намекнул на изменения, которые скоро грядут в РоSSии
На видео у Медведева удрученный вид.
© Единая РоSSия
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратился к членам провластной партии "Единая РоSSия" с заявлением, что в РоSSии грядут скорые изменения, и партии придется работать в новых условиях.
"Нам еще нужно будет осознать те изменения, которые происходят. Они еще не все произошли. Но они грядут", - сказал Медведев, информирует
"Вы понимаете, о чем я говорю", - добавил он.
Напомним, о том, что роSSийский диктатор Владимир Путин неизлечимо болен, уже открыто говорят - от представителей разведок до людей, приближенных к роSSийской номенклатуре.
Лия Ильченко, ZN.ua