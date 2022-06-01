Медведев в обращении к членам пропутинской партии "Единая РоSSия" намекнул на изменения, которые скоро грядут в РоSSии

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратился к членам провластной партии "Единая РоSSия" с заявлением, что в РоSSии грядут скорые изменения, и партии придется работать в новых условиях. Видео тиражируют роSSийские телеграмм-каналы.

"Нам еще нужно будет осознать те изменения, которые происходят. Они еще не все произошли. Но они грядут", - сказал Медведев, информирует ZN.ua .

"Вы понимаете, о чем я говорю", - добавил он.

Напомним, о том, что роSSийский диктатор Владимир Путин неизлечимо болен, уже открыто говорят - от представителей разведок до людей, приближенных к роSSийской номенклатуре.