Псевдоизменения в устав УПЦ МП спасли церковь от запрета деятельности

На самом деле, на соборе не приняли никаких новых решений, информирует ZN.ua.

Псевдоизменения в устав УПЦ МП спасли церковь от запрета деятельности
© УПЦ/Facebook

Исключение из устава Украинской православной церкви Московского патриархата упоминаний о Русской православной церкви спасет УПЦ МП от запрета деятельности в случае принятия соответствующего решения украинским парламентом, пишет в своей статье «Харьковский синод. УПЦ МП(о)» Екатерина Щеткина.

«Решение «внести изменения в Устав», удалив оттуда все и любые упоминания о РПЦ, представляются просто конъюнктурной «подчисткой» документа под нужды политического момента. Теперь, если даже ВР примет закон о запрете деятельности «религиозных организаций, обладающих руководящим центром в государстве-агрессоре», УПЦ МП формально под его действие не подпадает. И можно предположить, что именно это, а не реальный разрыв с Москвой и было целью руководства УПЦ МП и его «главного дьякона», - подчеркивает эксперт.

Она напомнила, что в Уставе УПЦ МП и так речь идет о «широкой автономии», а шагом вперед было бы провозглашение автокефалии, однако этого не произошло.

Параллельно Киевская епархия сняла с себя ответственность за отцов-коллаборантов, предоставив право епархиям в условиях военного времени «самостоятельно принимать решения по тем или иным аспектам епархиальной жизни, относящимся к компетенции Священного Синода или Предстоятеля».

«Можно высвящать епископов по своему усмотрению, можно переходить из одной юрисдикции в другую, не сообщая киевское начальство. Не говоря уже о меньших баловствах: монастыри, в которых оккупанты обустраивают склады оружия и опорные пункты, батюшки с автоматами и проповедью «русского мира», освящение русского оружия, любые формы коллаборации — за все это киевское руководство больше ответственности не несет», – указала на еще один важный момент Щеткина.


Ирина Знась, ZN.ua

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