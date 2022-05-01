Трем чиновникам г. Бурыни, включая мэра, сообщили подозрение в коллаборационной деятельности

Им инкриминируют сотрудничество с Россией и материальное обеспечение военных.

Трем чиновникам г. Бурыни, включая мэра, сообщили подозрение в коллаборационной деятельности
Фото: Офіс генпрокурора

Мэру г. Бурыни, его заместителю и депутату городского совета сообщили о подозрении в сотрудничестве с государством-агрессором и материальном обеспечении его вооруженных формирований.

По данным следствия, во время оккупации россиянами Бурынской ОТГ Конотопского района Сумской области они согласились на сотрудничество с государством-агрессором, сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

"Подозреваемые осуществляли информационную деятельность, направленную на поддержку действий государства-агрессора. Также они обеспечивали его вооруженные формирования жильем, горючим и продуктами питания. В настоящее время их задержали правоохранители, решается вопрос об избрании меры пресечения", - отметили в прокуратуре.

Всем троим инкриминируют ч.4, ч.6 ст. 111-1 УК Украины – коллаборационная деятельность. Им грозит максимально от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Мэром г. Бурыни является Виктор Ладуха.

Напомним, вчера заочные подозрения получили "назначенные" оккупантами так называемые руководитель Херсонской городской администрации и руководитель "областной администрации". После начала оккупации Херсона они пошли на сотрудничество с врагом и согласились стать нелегитимными "главами" псевдоорганов власти.

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