Херсонський гауляйтер Стремоусов загинув у ДТП — росмедія

Українська влада не виключає, що смерть Стремоусова — це інсценування, інформує ZN.ua.

Херсонський гауляйтер Стремоусов загинув у ДТП — росмедія
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Призначений Росією "заступник голови" окупаційної "адміністрації" Херсонської області Кирило Стремоусов загинув внаслідок ДТП.

Про це повідомили у середу, 9 листопада російські держмедіа ТАРС та РІА "Новини" з посиланням на прес-службу "глави регіону" Володимира Сальдо, пише DW.

Сам Сальдо трохи згодом підтвердив повідомлення про смерть Стремоусова, заявивши: "Мені дуже важко говорити про те, що сьогодні загинув Кирило Стремоусов. Він загинув на території Херсонської області, рухаючись в автомобілі, який потрапив у ДТП".

Вадим Ільмієв, який обіймає в окупаційній "адміністрації" посаду "міністра охорони здоров'я", повідомив журналістам, що ДТП сталася на трасі Херсон - Армянськ.

Тим часом, представник української влади, заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський не виключив, що загибель Кирила Стремоусова може бути інсценуванням. Після того як про смерть Стремоусова повідомили російські ЗМІ та представники окупаційної влади регіону, в "МОЗ" Херсонської області офіційно підтвердили лише факт ДТП, пояснивши: "Інформація про його загибель не є офіційною. Як тільки лікарі оцінять його стан - ми надамо відомості".


Юлія Мельничук, ZN.ua





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