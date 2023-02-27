Біля кордону з Білоруссю загадково загинув боєць ТРО: версії поліції та його сестри не сходяться

Біля українсько-білоруського кордону під час виконання бойового завдання загадково загинув 33-річний боєць територіальної оборони Волині Сергій Панасюк, інформує Апостроф .

Про це повідомляє "Суспільне", посилаючись на речника бригади ТРО Волині Сергія Хомінського.

У неділю, 26 лютого, у населеному пункті Сільце Ратнівської громади попрощалися з військовим. Загинув боєць на світанку, проте за яких обставин досі з'ясовують.

"Слідство ведуть правоохоронні органи, також проводиться службове розслідування відповідними підрозділами бригади", – зауважив речник.

У пресслужбі Нацполіції області повідомили, що за фактом загибелі військового внесли відомості у Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею умисне вбивство. Примітно, що постріли були здійснені не з білоруської сторони, запевняють там.

"Точно відомо, що постріли здійснювались не з боку Білорусі. Деталі будуть з’ясовані під час досудового слідства, яке триває", – йдеться у повідомленні.

Сестра загиблого Олеся Панасюк написала у соцмережі, що військовий загинув на кордоні поблизу с.Тур. Вона закликала владу розповісти, що стало причиною смерті. Адже на запитання, як міг загинути військовослужбовець на мирній території - відмовчується.

"Натомість Ратнівська громада виставляє гидотну картину, що на кордоні тихо, спокійно і ніяких заворушень не було і не має. В інших соцмережах люди задають питання "чого помер? "Чого? Бо його вбила ворожа куля! Сергій Панасюк був патріотом, героєм, справжнім чоловіком. Він пройшов 9 кіл пекла за весь час на фронті. То ж майте совість розповісти людям правду, як загинув наш захисник!", - йдеться у повідомленні.

Ратнівська селищна рада лише висловила слова співчуття на сторінці у Facebook.

Раніше Сергій Панасюк брав участь в АТО. До лав територіальної оборони вступив у перші дні вторгнення. Був командиром стрілецького взводу. Він мав доньку та сина.