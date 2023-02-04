Вбито під час надання допомоги: у боях за Бахмут загинув волонтер зі США

У четвер 2 лютого в боях за Бахмут загинув американський волонтер Піт Рід.

Про це повідомляє телеканал CNN, інформує Апостроф.

Повідомляється, що волонтер із США Піт Рід загинув у Бахмуті під час надання допомоги цивільному населенню.

У коментарі телеканалу CNN представник Державного департаменту підтвердив інформацію про загибель громадянина Сполучених Штатів на Донеччині. За словами дипломата, відомство із поваги до приватного життя сім'ї не може оприлюднити додаткові подробиці смерті Піта Ріда.

"Ми на зв'язку з сім'єю і надаємо всю можливу консульську допомогу. З поваги до приватного життя сім'ї у цей важкий час нам більше нема чого додати", - цитує CNN представника Держдепу.

Інформацію про загибель громадянина Сполучених Штатів на Донбасі також підтверджує започаткована ним група з надання гуманітарної допомоги Global Response Medicine. У заяві організації сказано, що Піт Рід прожив лише 33 роки.

"Це яскраве нагадування про небезпеки, з якими стикаються рятувальники та гуманітарні працівники в зонах конфліктів, коли вони обслуговують громадян, які потрапили під перехресний вогонь. Піту було всього 33 роки, але він прожив життя, служачи іншим, спочатку як нагороджений морський піхотинець США, а потім у гуманітарній допомозі. GRM прагнутиме шанувати його спадщину та безкорисливу службу, яку він практикував" , - повідомили у групі Global Response Medicine і додали, що Піт Рід дійсно загинув у Бахмуті під час надання допомоги.


Богдан Соловйов, Апостроф





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