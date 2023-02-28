Російські забудовники повідомили гауляйтерів Маріуполя, що відновлять будівництво, коли “Росія візьме Запоріжжя”

"Не раніше середини весни". Тобто - ніколи.

Російські забудовники повідомили гауляйтерів Маріуполя, що відновлять будівництво, коли “Росія візьме Запоріжжя”
© Getty Images

Російська забудова Маріуполя остаточно зупинена. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram.

"Маріупольська бавовна - як основний спонсор зриву планів окупантів. Московські забудовники повідомили місцевих гауляйтерів, що будівництво розпочнеться не раніше середини весни, коли “Росія візьме Запоріжжя”. Тобто - ніколи", - іронізує Андрющенко.


Лія Ільченко, ZN.ua





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