Російські забудовники повідомили гауляйтерів Маріуполя, що відновлять будівництво, коли “Росія візьме Запоріжжя”

Російська забудова Маріуполя остаточно зупинена. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram.

"Маріупольська бавовна - як основний спонсор зриву планів окупантів. Московські забудовники повідомили місцевих гауляйтерів, що будівництво розпочнеться не раніше середини весни, коли “Росія візьме Запоріжжя”. Тобто - ніколи", - іронізує Андрющенко.