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2023-02-28
Російські забудовники повідомили гауляйтерів Маріуполя, що відновлять будівництво, коли “Росія візьме Запоріжжя”
"Не раніше середини весни". Тобто - ніколи.
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Російська забудова Маріуполя остаточно зупинена. Про це
"Маріупольська бавовна - як основний спонсор зриву планів окупантів. Московські забудовники повідомили місцевих гауляйтерів, що будівництво розпочнеться не раніше середини весни, коли “Росія візьме Запоріжжя”. Тобто - ніколи", - іронізує Андрющенко.
Лія Ільченко, ZN.ua