В окупованій Голій Пристані росіяни обстріляли цивільне авто. Загинув 8-річний хлопчик

В ОГП повідомили, скільки за підтвердженими даними дітей на Херсонщині постраждали з 24 лютого, інформує ZN.ua.

В окупованій Голій Пристані росіяни обстріляли цивільне авто. Загинув 8-річний хлопчик
© ДСНС / Facebook

Російські окупанти у тимчасово окупованій Голій Пристані розстріляли цивільне авто, повідомили в Офісі генпрокурора. У результаті обстрілу, загинув 8-річний хлопчик.

«Стало відомо, що 2 лютого внаслідок артилерійського обстрілу ворогом м. Гола Пристань Херсонської області загорівся автомобіль. В ньому перебувало троє людей, в тому числі 8-річний хлопчик. Дитина загинула», – повідомили у генпрокуратурі.

Загалом за підтвердженими даними з 24 лютого 2022 року на Херсонщині постраждали 86 дітей.





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