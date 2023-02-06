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2023-02-06
В окупованій Голій Пристані росіяни обстріляли цивільне авто. Загинув 8-річний хлопчик
В ОГП повідомили, скільки за підтвердженими даними дітей на Херсонщині постраждали з 24 лютого, інформує
© ДСНС / Facebook
Російські окупанти у тимчасово окупованій Голій Пристані розстріляли цивільне авто,
«Стало відомо, що 2 лютого внаслідок артилерійського обстрілу ворогом м. Гола Пристань Херсонської області загорівся автомобіль. В ньому перебувало троє людей, в тому числі 8-річний хлопчик. Дитина загинула», – повідомили у генпрокуратурі.
Загалом за підтвердженими даними з 24 лютого 2022 року на Херсонщині постраждали 86 дітей.
Юлія Москаленко, ZN.ua