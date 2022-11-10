Британія передасть українським військовим тисячі комплектів одягу для «екстремальних холодів» – Сунак

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що Сполучене Королівство надасть Україні зимове спорядження для військових та спальні комплекти й намети з підігрівом. Про це йдеться на сайті британського уряду.

Так, Британія до середини грудня планує надати нашим військовим 25 тисяч комплектів одягу для «екстремальних холодів». Це стане доповненням до понад 7 тисяч комплектів одягу для звичайної зимової погоди.

Також згідно з повідомленням на сайті Даунінг-стріт, Сполучене Королівство надішле до України 12 тисяч спальних комплектів та 150 наметів з підігрівом.