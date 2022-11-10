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2022-11-10
Британія передасть українським військовим тисячі комплектів одягу для «екстремальних холодів» – Сунак
До списку допомоги ввійшло й інше зимове спорядження.
Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що Сполучене Королівство надасть Україні зимове спорядження для військових та спальні комплекти й намети з підігрівом. Про це йдеться на
Так, Британія до середини грудня планує надати нашим військовим 25 тисяч комплектів одягу для «екстремальних холодів». Це стане доповненням до понад 7 тисяч комплектів одягу для звичайної зимової погоди.
Також згідно з повідомленням на сайті Даунінг-стріт, Сполучене Королівство надішле до України 12 тисяч спальних комплектів та 150 наметів з підігрівом.
Юлія Москаленко, ZN.ua