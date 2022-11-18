Колаборант балицький повторив передсмертну "шпаргалку" стремоусова, відео: "Треба почекати"

Гауляйтер Запорізької області Євгеній Балицький вирішив повторити висловлювання свого вже не живого "колеги" Кирила Стремоусова.

Так, зрадник Стремоусов до останнього стверджував, що армія Росії "не здасть" Херсон.

Проте місто було успішно звільнено Збройними силами України, а сам Стремоусов загинув.

"Так, переживаємо, але жодної паніки немає. Як сказав Володимир Володимирович, ми ще нічого не починали. Треба почекати, треба набратися терпіння. Ніхто Мелітополь, Токмак, Василівку, Енергодар та інші міста Запорізької області не здасть", – сказав Балицький, практично повторюючи "методичку" загиблого Стремоусова.

"Жодної паніки в місті Херсоні немає. Ми Херсон не залишимо, не підемо і захищатимемо Херсон до кінця", - говорив колаборант Стремоусов.

До речі, чоловік колаборантки, так званої "заступника голови адміністрації Херсонської області" Катерини Губарєвої, розкрив нові деталі про її зникнення.

Так, окупаційна влада Херсонської області повідомила, що Губарєва нібито залишила Херсонську область після псевреферендуму і нібито вже "давно не бере участі в роботі уряду регіону".

РосЗМІ повідомляють, що Губарєва залишалася на посаді лише формально.

Її чоловік, колаборант Павло Губарєв, підтвердив інформацію, заявив, що його дружина проходила лікування після поранення ракетою HIMARS.

"Катя була контужена ракетою HIMARS, яка прилетіла до адміністрації Херсона і проходила лікування", - повідомив Губарєв.

Ймовірно, йдеться про удар 16 вересня по будівлі Херсонської ОДА. Губарєва тоді повідомила, що їй довелося вибиратися з-під руїн.