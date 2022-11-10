Колаборант Сальдо підтвердив загибель Стремоусова: "Мені дуже важко говорити..."

Колаборант Сальдо підтвердив загибель Стремоусова: "Мені дуже важко говорити..."

Сьогодні, 9 листопада, з'явилася інформація про загибель херсонського колаборанта Кирила Стремоусова.

Повідомляється, що Стремоусов загинув у ДТП біля міста Генічеськ. Інформацію підтверджують правоохоронні органи росії.

Також з'явився коментар так званого губернатора Херсонської області Сальдо, який підтвердив смерть Стремоусова.

"Мені дуже важко говорити про те, що сьогодні загинув Кирило Стремоус, він загинув на території Херсонської області, рухаючись в автомобілі, що потрапив у ДТП", - заявив окупант Сальдо.

"Якщо Херсон залишають, то місцеві іудушки більше не потрібні. Кінці у воду. Чергова повчальна історія для всіх любителів російського світу. Ніколи не співпрацюйте з Росією. Вас завжди максимально цинічно використовують, кинуть і зіллють", - написав у своєму телеграмі український журналіст Денис Казанський .

Він додав, що окупанти мали б давно зробити висновки про рф, але "ненавчені ідіоти ще знаходяться".

"Здавалося б, після прикладів Мозгового, Дремова, Захарченка, Мотороли, вже не мало залишитися ілюзій. Але ні, нездібні ідіоти ще знаходяться. Ну от і Стремоусов поплатився за тупість і зраду",


Юлия Александрова, politeka.net





Интересные новости
Служба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимутьСлужба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимуть
Трамп вже закликав своїх прихильників до протестівТрамп вже закликав своїх прихильників до протестів
Іран бреше про поставки Росії дронів ще до війни – спецпредставник СШАІран бреше про поставки Росії дронів ще до війни – спецпредставник США
У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"
Посол Субх розповів, яка країна найближчим часом може поповнити перелік підписантів декларації Кримської платформиПосол Субх розповів, яка країна найближчим часом може поповнити перелік підписантів декларації Кримської платформи
Блок рекламы


Похожие новости
Загинув херсонський колаборант Стремоусов: перші подробиціЗагинув херсонський колаборант Стремоусов: перші подробиці
Салліван підтвердив переговори з росіянами: Це важливо для всіх, хто може постраждати від ядерної ескалаціїСалліван підтвердив переговори з росіянами: Це важливо для всіх, хто може постраждати від ядерної ескалації
Трамп пообіцяв зробити "дуже велику заяву": датаТрамп пообіцяв зробити "дуже велику заяву": дата
Данілов підтвердив вилучення акцій "Укрнафти" "Укртатнафти", КрАЗ, ЗТР та Мотор-Січі у розпорядження МіноборониДанілов підтвердив вилучення акцій "Укрнафти" "Укртатнафти", КрАЗ, ЗТР та Мотор-Січі у розпорядження Міноборони
"Готові продати матір за пачку майонезу": журналіст поділився враженнями від спілкування з колаборантами"Готові продати матір за пачку майонезу": журналіст поділився враженнями від спілкування з колаборантами
Китай висловлював побоювання щодо війни проти України, Путін сам це підтвердив — ДерждепКитай висловлював побоювання щодо війни проти України, Путін сам це підтвердив — Держдеп
Білий дім підтвердив участь Байдена у саміті G20 та анонсував візити до Єгипту і КамбоджіБілий дім підтвердив участь Байдена у саміті G20 та анонсував візити до Єгипту і Камбоджі
Росіяни вивезли з Білорусі понад 65 тисяч тонн боєприпасів: також величезна кількість важкої технікиРосіяни вивезли з Білорусі понад 65 тисяч тонн боєприпасів: також величезна кількість важкої техніки
Росія отримає "дуже потужну" міжнародну відповідь, якщо застосує ядерну зброю в Україні – ОстінРосія отримає "дуже потужну" міжнародну відповідь, якщо застосує ядерну зброю в Україні – Остін
Путін відкинув саму ідею існування України та українців і цим підтвердив, що проводить геноцид – ISWПутін відкинув саму ідею існування України та українців і цим підтвердив, що проводить геноцид – ISW
Последние новости
Подгружаем последние новости