Колаборант Сальдо підтвердив загибель Стремоусова: "Мені дуже важко говорити..."

Сьогодні, 9 листопада, з'явилася інформація про загибель херсонського колаборанта Кирила Стремоусова.

Повідомляється, що Стремоусов загинув у ДТП біля міста Генічеськ. Інформацію підтверджують правоохоронні органи росії.

Також з'явився коментар так званого губернатора Херсонської області Сальдо, який підтвердив смерть Стремоусова.

"Мені дуже важко говорити про те, що сьогодні загинув Кирило Стремоус, він загинув на території Херсонської області, рухаючись в автомобілі, що потрапив у ДТП", - заявив окупант Сальдо.

"Якщо Херсон залишають, то місцеві іудушки більше не потрібні. Кінці у воду. Чергова повчальна історія для всіх любителів російського світу. Ніколи не співпрацюйте з Росією. Вас завжди максимально цинічно використовують, кинуть і зіллють", - написав у своєму телеграмі український журналіст Денис Казанський .

Він додав, що окупанти мали б давно зробити висновки про рф, але "ненавчені ідіоти ще знаходяться".

"Здавалося б, після прикладів Мозгового, Дремова, Захарченка, Мотороли, вже не мало залишитися ілюзій. Але ні, нездібні ідіоти ще знаходяться. Ну от і Стремоусов поплатився за тупість і зраду",