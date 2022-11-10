Авто розірвало на дві частини: з'явилися фото з місця загибелі Стремоусова

У середу, 9 листопада, коли командування російської армії заявило про відхід ворожих військ з Херсону на лівий бік Дніпра, також з'явилася інформація про загибель місцевого гауляйтера Кирила Стремоусова - він буцім-то загинув у ДТП, а його автівку розірвало на дві частини, інформує Апостроф.

Фото опублікували у Telegram-каналі Vesti.

Зазначається, що "заступник голови" окупованої Херсонської області Стремоусов загинув унаслідок дорожньо-транспортної пригоди під Генічеськом. За попередніми даними, винуватцем ДТП став водій вантажівки, який здійснив небезпечний маневр. Водій позашляховика, у якому перебував Стремоусов намагався уникнути зіткнення, проте його це на вдалося і автівка зазнала серйозних пошкоджень: бронекапсулу відірвало від шасі.

Смерть гауляйтера підтвердили російські пропагандисти такі як, "військор" Семен Пегов, а також в адміністрації окупованої Херсонщини. Втім, наразі достеменно невідомо чи дійсно загинув колаборант, чи це була імітація, адже тіла досі не показали. Але ймовірно, Стремоусов був ліквідований своїми ж з метою зачистки свідків на тлі відходу військ РФ з Херсона.

Похорон відбудеться у п'ятницю у тимчасово непідконтрольному Україні Криму.


Марія Швець, Апостроф





Интересные новости
Служба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимутьСлужба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимуть
Трамп вже закликав своїх прихильників до протестівТрамп вже закликав своїх прихильників до протестів
Німеччина надасть 7,6 млн євро для допомоги в пошуках зниклих безвісти українцівНімеччина надасть 7,6 млн євро для допомоги в пошуках зниклих безвісти українців
Іран бреше про поставки Росії дронів ще до війни – спецпредставник СШАІран бреше про поставки Росії дронів ще до війни – спецпредставник США
У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"
Блок рекламы


Похожие новости
Росіяни тримають жителів окупованої частини Запорозької області у інформаційному вакуумі – ФедоровРосіяни тримають жителів окупованої частини Запорозької області у інформаційному вакуумі – Федоров
Українські партизани знову відзначились у Криму: фотофактУкраїнські партизани знову відзначились у Криму: фотофакт
Вдалої подорожі до пекла: яскраві фотожаби на загибель гауляйтера СтремоусоваВдалої подорожі до пекла: яскраві фотожаби на загибель гауляйтера Стремоусова
СБУ затримала ДРГ, яка готувала вбивства українських командирів: фотоСБУ затримала ДРГ, яка готувала вбивства українських командирів: фото
Колаборант Сальдо підтвердив загибель Стремоусова: "Мені дуже важко говорити..."Колаборант Сальдо підтвердив загибель Стремоусова: "Мені дуже важко говорити..."
В ОК "Схід" назвали три місця, де армія РФ зазнає "безпрецедентних" для ХХІ століття втратВ ОК "Схід" назвали три місця, де армія РФ зазнає "безпрецедентних" для ХХІ століття втрат
Розвідка знайшла докази поставки Іраном дронів до Росії після 24 лютого: фотоРозвідка знайшла докази поставки Іраном дронів до Росії після 24 лютого: фото
Українські бійці вигадали ноу-хау для знищення "шахідів": фото зброїУкраїнські бійці вигадали ноу-хау для знищення "шахідів": фото зброї
Пенсіонерка закидала військкомат та авто військового комісара "коктейлями Молотова": деталі "атаки"Пенсіонерка закидала військкомат та авто військового комісара "коктейлями Молотова": деталі "атаки"
Під Харковом розстріляли цивільний автомобіль: є постраждалий, фотоПід Харковом розстріляли цивільний автомобіль: є постраждалий, фото
Последние новости
Подгружаем последние новости