Авто розірвало на дві частини: з'явилися фото з місця загибелі Стремоусова

У середу, 9 листопада, коли командування російської армії заявило про відхід ворожих військ з Херсону на лівий бік Дніпра, також з'явилася інформація про загибель місцевого гауляйтера Кирила Стремоусова - він буцім-то загинув у ДТП, а його автівку розірвало на дві частини, інформує Апостроф .

Фото опублікували у Telegram-каналі Vesti.

Зазначається, що "заступник голови" окупованої Херсонської області Стремоусов загинув унаслідок дорожньо-транспортної пригоди під Генічеськом. За попередніми даними, винуватцем ДТП став водій вантажівки, який здійснив небезпечний маневр. Водій позашляховика, у якому перебував Стремоусов намагався уникнути зіткнення, проте його це на вдалося і автівка зазнала серйозних пошкоджень: бронекапсулу відірвало від шасі.

Смерть гауляйтера підтвердили російські пропагандисти такі як, "військор" Семен Пегов, а також в адміністрації окупованої Херсонщини. Втім, наразі достеменно невідомо чи дійсно загинув колаборант, чи це була імітація, адже тіла досі не показали. Але ймовірно, Стремоусов був ліквідований своїми ж з метою зачистки свідків на тлі відходу військ РФ з Херсона.

Похорон відбудеться у п'ятницю у тимчасово непідконтрольному Україні Криму.