РФ «взяла паузу» щодо проведення псевдореферендумів на Херсонщині – гауляйтер області Стремоусов

Російські окупанти в Херсонській області відмовились від проведення так званого «референдуму» щодо входження до РФ . Про це повідомляють кремлівські пропагандистські ЗМІ з посиланням на гауляйтера області, так званого «заступника голови військово-цивільної адміністрації» Кирила Стремоусова.

За словами пропагандистів , Херсонська область готова до референдуму щодо входження до РФ , але через ситуацію з безпекою було взято паузу.

"Ми підготувалися до голосування, ми хотіли вже провести референдум найближчим часом, але через всі ті події, які відбулися зараз, я думаю, що поки ми зробимо паузу. Це буде зрозуміло практично, тому що ми не біжимо вперед і основне завдання виконуємо – нагодувати населення, убезпечити населення", - заявив колаборант Стремоусов.