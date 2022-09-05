РФ «взяла паузу» щодо проведення псевдореферендумів на Херсонщині – гауляйтер області Стремоусов
Причиною називають «ситуацію з безпекою»
Російські окупанти в Херсонській області відмовились від проведення так званого «референдуму» щодо входження до РФ. Про це повідомляють кремлівські пропагандистські ЗМІ з посиланням на гауляйтера області, так званого «заступника голови військово-цивільної адміністрації» Кирила Стремоусова.
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"Ми підготувалися до голосування, ми хотіли вже провести референдум найближчим часом, але через всі ті події, які відбулися зараз, я думаю, що поки ми зробимо паузу. Це буде зрозуміло практично, тому що ми не біжимо вперед і основне завдання виконуємо – нагодувати населення, убезпечити населення", - заявив колаборант Стремоусов.