Слідом за загибеллю Стремоусова: загадково зникла "заступник голови" Херсонщини, призначена окупантами

Слідом за загибеллю Стремоусова: загадково зникла "заступник голови" Херсонщини, призначена окупантами

Призначена окупантами "заступник голови Херсонської ВДА" Катерина Губарєва зникла і не виходить на зв'язок.

Про це повідомив її чоловік, колишній так званий "народний губернатор" Донецької області Павло Губарєв.

Окупант повідомив, що востаннє Губарєву бачили у будівлі "уряду Херсонської області" у Генічеську.

"Спроби додзвонитися до Сальдо, щоб дізнатися місцезнаходження Катерини, поки що безрезультатні", - повідомив Губарєв.

Останнє повідомлення в телеграм-каналі Губарєвої було за добу до її зникнення – 14 листопада о 17:25.

Нагадаємо, що минулого тижня в ДТП загинув призначений РФ «заступник губернатора» Херсонської області Кирило Стремоусов.

"Кирилл Стремоусов загинув", - повідомили у прес-службі адміністрації Херсонської області.

Стремоусів загинув у ДТП під Генічним. Про це нібито повідомив його власний водій. Інформацію підтверджують правоохоронні органи Росії.

Інформацію про загибель Стремоусова в ДТП підтвердила призначена росіянами "заступниця керівника Військово-цивільної адміністрації" Херсонської області Катерина Губарєва.


Юлия Александрова, politeka.net





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