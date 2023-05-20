Перекидання окупантами додаткових сил до Бахмута свідчить про провал їх наступальних дій — ГУР

Юсов заявив, що всі найкращі підготовлені резерви армії РФ вже були використані під час повномасштабного вторгнення.

Представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов заявив, що перекидання РФ додаткових резервів на бахмутський напрямок свідчить про провал їх наступу, інформує ZN.ua .

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"Триває оборонна операція українських захисників, фортеця Бахмут тримається. Так, для України це вартує великих зусиль, героїчних зусиль наших оборонців, але факт того, що ворог змушений перекидати додаткові резерви, для того, щоб продовжувати операцію, свідчить в цілому про провали їхніх наступальних дій", - наголосив Юсов у коментарі "Укрінформу".

За його словами, всі найкращі підготовлені резерви армії РФ були використані під час повномасштабного вторгнення.

"Зараз воює вже не той склад армії, який був на початку вторгнення, і те, що перекидають ці резерви на бахмутський напрямок, значить, що вони не будуть використані на інших напрямках фронту. І це так само один із здобутків українських оборонців", - додав він.