Перекидання окупантами додаткових сил до Бахмута свідчить про провал їх наступальних дій — ГУР

Юсов заявив, що всі найкращі підготовлені резерви армії РФ вже були використані під час повномасштабного вторгнення.

Представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов заявив, що перекидання РФ додаткових резервів на бахмутський напрямок свідчить про провал їх наступу, інформує ZN.ua.

Перекидання окупантами додаткових сил до Бахмута свідчить про провал їх наступальних дій — ГУР
© Суспільне UA

"Триває оборонна операція українських захисників, фортеця Бахмут тримається. Так, для України це вартує великих зусиль, героїчних зусиль наших оборонців, але факт того, що ворог змушений перекидати додаткові резерви, для того, щоб продовжувати операцію, свідчить в цілому про провали їхніх наступальних дій", - наголосив Юсов у коментарі "Укрінформу".

За його словами, всі найкращі підготовлені резерви армії РФ були використані під час повномасштабного вторгнення.

"Зараз воює вже не той склад армії, який був на початку вторгнення, і те, що перекидають ці резерви на бахмутський напрямок, значить, що вони не будуть використані на інших напрямках фронту. І це так само один із здобутків українських оборонців", - додав він.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Маємо донести до всієї міжнародної спільноти, що в Україні вирішується доля світу – ДудаМаємо донести до всієї міжнародної спільноти, що в Україні вирішується доля світу – Дуда
Росія внесла до санкційного списку Барака Обаму та ще 500 громадян СШАРосія внесла до санкційного списку Барака Обаму та ще 500 громадян США
Голова ФРУ Олейник заявив, що знайдені в матраці інвестбанкіра Мазепи 600 тис дол належать його сину - ЗМІГолова ФРУ Олейник заявив, що знайдені в матраці інвестбанкіра Мазепи 600 тис дол належать його сину - ЗМІ
У найближчі місяці партнери вирішать, хто і скільки літаків F-16 поставить Україні - Білий дімУ найближчі місяці партнери вирішать, хто і скільки літаків F-16 поставить Україні - Білий дім
Два росіянина навоювали під Бахмутом на великі тюремні строки – СБУДва росіянина навоювали під Бахмутом на великі тюремні строки – СБУ
Блок рекламы


Похожие новости
РФ перекинула до Бахмута додаткові сили — британська розвідкаРФ перекинула до Бахмута додаткові сили — британська розвідка
Окупанти хаотично відступили на південному фланзі Бахмута - Британська розвідкаОкупанти хаотично відступили на південному фланзі Бахмута - Британська розвідка
У Маріуполі розбили встановлене окупантами погруддя Леніна – міськрадаУ Маріуполі розбили встановлене окупантами погруддя Леніна – міськрада
ЗСУ звільнили понад два кілометри території Бахмута — АбдулаЗСУ звільнили понад два кілометри території Бахмута — Абдула
Деталі про втечу росіян з-під Бахмута: дві роти ЗС РФ та бригадна розвідка розбиті вщент – БілецькийДеталі про втечу росіян з-під Бахмута: дві роти ЗС РФ та бригадна розвідка розбиті вщент – Білецький
Росіяни вирішили, що підготовка до контрнаступу важливіша, ніж захоплення Бахмута – ISWРосіяни вирішили, що підготовка до контрнаступу важливіша, ніж захоплення Бахмута – ISW
У ССО показали, як на околицях Бахмута працюють "привиди"У ССО показали, як на околицях Бахмута працюють "привиди"
Конфлікт Косово та Сербії: переговори за участі ЄС провалилисьКонфлікт Косово та Сербії: переговори за участі ЄС провалились
Повітряні сили: «Успіх у наступальних діях неможливий без повітряного прикриття»Повітряні сили: «Успіх у наступальних діях неможливий без повітряного прикриття»
Генсек Ради Європи засудила обезголовлення окупантами українського військовополоненогоГенсек Ради Європи засудила обезголовлення окупантами українського військовополоненого
Последние новости
Подгружаем последние новости