У СтратКомі заявили, що підрив окупантами Каховської ГЕС не зупинить наступ Сил оборони

Україна забезпечена всіма необхідними плавзасобами для форсування водних перешкод.

У ЗСУ заявляють, що підрив російськими окупаційними військами Каховської ГЕС не завадить українським захисникам деокуповувати території, інформує управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram, інформує ZN.ua.

У СтратКомі заявили, що підрив окупантами Каховської ГЕС не зупинить наступ Сил оборони
© Getty Images

"Україна забезпечена всіма необхідними плавзасобами та понтонно мостовими переправами для форсування водних перешкод. Підступні дії противника, які створюють соціальну та економічну кризу, не зупинять Сили оборони України, які готові звільнити окуповані території України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти через "свій страх перед українською армією" підірвали Каховську ГЕС.


Анна Конюченко, ZN.ua





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