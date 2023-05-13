У Маріуполі розбили встановлене окупантами погруддя Леніна – міськрада

Очевидно, що жителям міста його просто нав’язали.

Невідомі розтрощили встановлене окупантами погруддя радянському диктатору Владіміру Леніну у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області. Про це повідомила Маріупольська міська рада.

У Маріуполі розбили встановлене окупантами погруддя Леніна – міськрада
© Скріншот з відео

"У Маріуполі невідомі розбили погруддя російського вождя, яке було встановлено у Міському саду після окупації міста. Відповідне відео зняли місцеві жителі", – йдеться у повідомленні.

Російські окупанти встановили погруддя на початку 2023 року.Свого часу у місті були п’ять різних пам’ятників Леніну, найбільший з який простояв там 27 років до 2014 року, доки його не знесли у межах декомунізації.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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