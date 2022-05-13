Тихановская вызвала скандал заявлением о том, что Киев спасли белорусы

По словам белорусской оппозиционерки, именно благодаря ее народу "роSSийская армия не чувствовала себя комфортно на белорусской земле" и была вынуждена отказаться от намерений захватить Киев, информирует ZN.ua.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская оскандалилась заявлением о том, что наступление роSSийских войск на Киев в феврале провалилось, в частности, благодаря белорусам. Заявление, которое Тихановская озвучила в интервью телеканалу " Настоящее время ", вызвало настоящий скандал среди украинцев в соцсетях.

“Белорусы в очередной раз продемонстрировали свое мужество. В частности, благодаря им провалилось наступление на Киев. РоSSийская армия не чувствовала себя комфортно на белорусской земле”, – сказала белорусская оппозиционерка на белорусской земле, очевидно, имея в виду так называемую рельсовую войну.

Это заявление всколыхнуло украинский сегмент Facebook. И не просто так. Ведь даже тогда, когда полномасштабная война в Украине длилась больше месяца, роSSийские военные бежали из Украины через Беларусь и никто там не чинил им никаких препятствий.

Кроме того, роSSийские кафиры в белорусском городе Наровля создали специальный базар, на котором продавали белорусам все награбленное в Украине : бытовую технику, ювелирные украшения, велосипеды, мотоциклы, посуду, ковры, произведения искусства, детские игрушки и другое. Белорусы не гнушались раскупать эти вещи даже тогда, когда открылась правда о зверствах россиян в Буче.

Как на слова Тихановской отреагировали украинцы?

Марина Данилюк-Ермолаева написала, что наступление на Киев остановили бригада Нацгвардии в Гостомеле, 72, 93 и 79 бригады, наша теробона и другие спецподразделения.

"Очень смешно, когда деруновые предатели хотят присвоить себе наши победы. Помогаете каждый день ракетами и бомбами ", - подчеркнула Марина, вспомнив и о базаре мародеров и убийц в Наровле.

***

"Тихановская живет сегодня в странах ЕС, а не в Минске, и точно имеет доступ к объективной информации о зверствах кафиров в Украине и роли Беларуси, с территории которой, под видом учений, все эти орды ворвались в наш дом", - написала народная депутат Ирина Геращенко.

***

Об обстрелах Украины с территории Беларуси написала еще одна пользовательница Людмила Давыденко.

***

Пользователь Мария Скибинская сравнила это заявление Тихановской со знаменитыми словами Лукашенко, который хотел показать, откуда на Беларусь готовилось нападение.

***

А Алексей Кафтан прокомментировал эти слова Тихановской с иронией.


Юлия Лавришин, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности
Оккупанты обстреляли Красноград в Харьковской областиОккупанты обстреляли Красноград в Харьковской области
Серьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в КремлеСерьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в Кремле
Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видеоОдин - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео
Блок рекламы


Похожие новости
"Ждал приезда роSSийской армии в Киев": полиция показала "базу" коллаборанта в столице, фото"Ждал приезда роSSийской армии в Киев": полиция показала "базу" коллаборанта в столице, фото
"Они все понимали": зачем на самом деле на Харьковщину перебросили тех, кто лютовал под Киевом"Они все понимали": зачем на самом деле на Харьковщину перебросили тех, кто лютовал под Киевом
Войска РФ застрелили двух безоружных гражданских возле КиеваВойска РФ застрелили двух безоружных гражданских возле Киева
Путин не отказался от планов оккупировать Украину или свергнуть власть в Киеве — заместитель генсека НАТОПутин не отказался от планов оккупировать Украину или свергнуть власть в Киеве — заместитель генсека НАТО
ВСУ сорвали планы РоSSии молниеносно захватить Киев, Харьков, Николаев, Одессу, Чернигов и Сумы, - ГромовВСУ сорвали планы РоSSии молниеносно захватить Киев, Харьков, Николаев, Одессу, Чернигов и Сумы, - Громов
Греция возвращает свое посольство в КиевГреция возвращает свое посольство в Киев
Германия постепенно возобновляет работу посольства в КиевеГермания постепенно возобновляет работу посольства в Киеве
Резников обсудил с Остином военные потребности Киева: какое вооружение уже получила УкраинаРезников обсудил с Остином военные потребности Киева: какое вооружение уже получила Украина
Минобороны напомнило об опасности роSSийских ракетных ударов по Киеву и областиМинобороны напомнило об опасности роSSийских ракетных ударов по Киеву и области
Чмут — Арестовичу: "Вкусный кофе в солнечном Киеве вам обеспечивают сотни погибших и раненых. Искать виновных среди них — не лучшая идея"Чмут — Арестовичу: "Вкусный кофе в солнечном Киеве вам обеспечивают сотни погибших и раненых. Искать виновных среди них — не лучшая идея"
Последние новости
Подгружаем последние новости