Тихановская вызвала скандал заявлением о том, что Киев спасли белорусы
По словам белорусской оппозиционерки, именно благодаря ее народу "роSSийская армия не чувствовала себя комфортно на белорусской земле" и была вынуждена отказаться от намерений захватить Киев, информирует
Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская оскандалилась заявлением о том, что наступление роSSийских войск на Киев в феврале провалилось, в частности, благодаря белорусам. Заявление, которое Тихановская озвучила в интервью телеканалу "
“Белорусы в очередной раз продемонстрировали свое мужество. В частности, благодаря им провалилось наступление на Киев. РоSSийская армия не чувствовала себя комфортно на белорусской земле”, – сказала белорусская оппозиционерка на белорусской земле, очевидно, имея в виду так называемую рельсовую войну.
Это заявление всколыхнуло украинский сегмент Facebook. И не просто так. Ведь даже тогда, когда полномасштабная война в Украине длилась больше месяца, роSSийские военные бежали из Украины через Беларусь и никто там не чинил им никаких препятствий.
Кроме того, роSSийские кафиры в белорусском городе Наровля создали специальный базар, на котором продавали белорусам все награбленное в Украине : бытовую технику, ювелирные украшения, велосипеды, мотоциклы, посуду, ковры, произведения искусства, детские игрушки и другое. Белорусы не гнушались раскупать эти вещи даже тогда, когда открылась правда о зверствах россиян в Буче.
Как на слова Тихановской отреагировали украинцы?
Марина Данилюк-Ермолаева
"Очень смешно, когда деруновые предатели хотят присвоить себе наши победы. Помогаете каждый день ракетами и бомбами ", - подчеркнула Марина, вспомнив и о базаре мародеров и убийц в Наровле.
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"Тихановская живет сегодня в странах ЕС, а не в Минске, и точно имеет доступ к объективной информации о зверствах кафиров в Украине и роли Беларуси, с территории которой, под видом учений, все эти орды ворвались в наш дом", -
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Об обстрелах Украины с территории Беларуси
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Пользователь Мария Скибинская
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А Алексей Кафтан