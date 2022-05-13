Тихановская вызвала скандал заявлением о том, что Киев спасли белорусы

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская оскандалилась заявлением о том, что наступление роSSийских войск на Киев в феврале провалилось, в частности, благодаря белорусам. Заявление, которое Тихановская озвучила в интервью телеканалу " Настоящее время ", вызвало настоящий скандал среди украинцев в соцсетях.

“Белорусы в очередной раз продемонстрировали свое мужество. В частности, благодаря им провалилось наступление на Киев . РоSSийская армия не чувствовала себя комфортно на белорусской земле”, – сказала белорусская оппозиционерка на белорусской земле, очевидно, имея в виду так называемую рельсовую войну.

Это заявление всколыхнуло украинский сегмент Facebook. И не просто так. Ведь даже тогда, когда полномасштабная война в Украине длилась больше месяца, роSSийские военные бежали из Украины через Беларусь и никто там не чинил им никаких препятствий.

Кроме того, роSSийские кафиры в белорусском городе Наровля создали специальный базар, на котором продавали белорусам все награбленное в Украине : бытовую технику, ювелирные украшения, велосипеды, мотоциклы, посуду, ковры, произведения искусства, детские игрушки и другое. Белорусы не гнушались раскупать эти вещи даже тогда, когда открылась правда о зверствах россиян в Буче.

Как на слова Тихановской отреагировали украинцы?

Марина Данилюк-Ермолаева написала , что наступление на Киев остановили бригада Нацгвардии в Гостомеле, 72, 93 и 79 бригады, наша теробона и другие спецподразделения.

"Очень смешно, когда деруновые предатели хотят присвоить себе наши победы. Помогаете каждый день ракетами и бомбами ", - подчеркнула Марина, вспомнив и о базаре мародеров и убийц в Наровле.



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"Тихановская живет сегодня в странах ЕС , а не в Минске, и точно имеет доступ к объективной информации о зверствах кафиров в Украине и роли Беларуси, с территории которой, под видом учений, все эти орды ворвались в наш дом", - написала народная депутат Ирина Геращенко.

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Об обстрелах Украины с территории Беларуси написала еще одна пользовательница Людмила Давыденко.

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Пользователь Мария Скибинская сравнила это заявление Тихановской со знаменитыми словами Лукашенко, который хотел показать, откуда на Беларусь готовилось нападение.

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