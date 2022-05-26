Нацполиция начала около 500 уголовных производств в отношении коллаборационной деятельности

Национальная полиция Украины открыла около пяти сотен уголовных производств относительно возможной коллаборационной деятельности, то есть по статье 111.1 Уголовного Кодекса. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире телемарафона.

"По данным Единого реестра досудебных расследований в производстве Национальной полиции по состоянию на сегодняшний день находится около полутысячи уголовных производств по признакам уголовного нарушения, предусмотренного статьей 111.1 Уголовного Кодекса", — рассказал он.

Енин уточнил, что больше всего случаев деятельности в пользу врага было выявлено в Луганской и Киевской областях — 162 и 68 соответственно.

Однако, по его словам, коллаборанты для РФ — это лишь расходный материал.

“Хотел бы напомнить пример из нашей истории, которая происходила со всеми теми, кто когда-то на востоке стал коллаборантом или возглавил квазиреспублики. Захарченко — убит. Военные преступники Гиви, Моторола — так же убиты. Этот список убитых предателей, которые были марионетками Кремля, на самом деле длиннющий. Они, по сути, расходные материалы”, — отметил замминистра.