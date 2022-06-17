В оккупации действуют около 20 фильтрационных лагерей – постпред в ОБСЕ

Среди них – и пресловутая застенка "Изоляция" на территории так называемой "ДНР", информирует ZN.ua.

В оккупации действуют около 20 фильтрационных лагерей – постпред в ОБСЕ
© Андрей Товстыженко, ZN.UA

В настоящее время на временно оккупированных территориях функционируют не менее 20 фильтрационных лагерей, а также тюрем. Такую статистику привел во время последнего заседания Совета ОБСЕ постоянный представитель Украины Евгений Цымбалюк, передает собкор Укринформа.

Посол отметил, среди них – и пресловутуюая застенка "Изоляция" на территории так называемой ДНР: "мы очень хорошо знаем об ужасах, которые там творятся".

Напомним, в ноябре прошлого года СБУ задержала в Киеве экс-боевика "ДНР", который возглавлял упомянутую тюрьму на улице Светлого Пути в Донецке. Показания преступлений Дениса Куликовского приведены в докладе "Изоляция. Голоса из подвала" с документированием бесчинств, которые записывала со слов жертв польская журналистка Моника Андрушевская в соавторстве с украинским юристом Виталием Хекало

«В первый день «Палич» зашел ко мне в маске, я не видел его лица. Он начал душить меня с помощью мусорного полиэтиленового пакета. Одел на голову и начал душить в области шеи, сжимая ее и перекрывая дыхание. Спрашивал меня с кем я работаю, кто мои собратья, напарники, где они. Но ничего ответить я не мог. Прошло от нескольких секунд до нескольких минут» – цитируют жертв военного преступника в докладе.


Оксана Коваль, ZN.ua





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