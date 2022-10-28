Росіяни почали лякати світ "бойовими комарами": постпред рф зробив безглузду заяву в ООН

Росія, ООН

Росія на засіданні Радбезу ООН почала розповідати про «бойові комарі США», заражені небезпечними вірусами, які нібито планується скидати на військових із «запатентованого дрону».

Ця маячня дійсно розповідала членам Ради безпеки ООН постпред росії Василь Небензя, повідомляє російське пропагандистське видання «НТВ».

За останні три дні росія вже втретє збирає Радбез ООН – цього разу вони намагалися розповідати про «українські біолабораторії», де нібито ведуться досліди у військових цілях.

Постпред росії розповідав про «небезпечних птахів і кажанів», але найбільше уваги привернув до себе марення про «бойових комарів».

ООН

«Відповідно до опису такий безпілотник транспортує у заданий район контейнер з великою кількістю комарів — переносників інфекцій та вивільняє їх. При укусі комарі інфікують людей, що атакуються, збудниками особливо небезпечних захворювань.

У поясненні прямо підкреслюється, що заражений військовослужбовець не зможе виконувати поставлені перед ним завдання, внаслідок чого „захворювання може бути більш цінним військовим інструментом, ніж найсучасніше озброєння та військова техніка“», - заявив неадекватний Небензя на засіданні Ради безпеки ООН.

Радбез ООН


Алексей Ионов, politeka.net





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