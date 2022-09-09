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2022-09-09
Постпред Росії в ЄС Чижов залишає посаду. Але це, схоже, мало кому цікаво
Ба більше, його назвали "ворожим і деструктивним", звинувативши в завданні великої шкоди ЄС, інформує
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Постійний представник Росії в Європейському Союзі Владімір Чижов залишає посаду, яку обіймав протягом останніх 17 років. Його виступ під час останньої зустрічі з дипломатами переповіло видання Euractiv.
Чижов, зокрема, звинуватив блок в "руйнуванні мостів". Та він, що очевидно, не згадав про те, що таку ситуацію спричинила повномасштабна агресія РФ проти України.
"Як сказав мені багато років тому один з видних європейських діячів, Євросоюз не перестає дивувати", - сказав Чижов.
Видання зазначає, що зустріч проігнорували представники країн ЄС та Європейської служби зовнішніх зв'язків.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua