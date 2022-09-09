Постпред Росії в ЄС Чижов залишає посаду. Але це, схоже, мало кому цікаво

Ба більше, його назвали "ворожим і деструктивним", звинувативши в завданні великої шкоди ЄС, інформує ZN.ua.

Постпред Росії в ЄС Чижов залишає посаду. Але це, схоже, мало кому цікаво
© gosrf.ru

Постійний представник Росії в Європейському Союзі Владімір Чижов залишає посаду, яку обіймав протягом останніх 17 років. Його виступ під час останньої зустрічі з дипломатами переповіло видання Euractiv.

Чижов, зокрема, звинуватив блок в "руйнуванні мостів". Та він, що очевидно, не згадав про те, що таку ситуацію спричинила повномасштабна агресія РФ проти України.

"Як сказав мені багато років тому один з видних європейських діячів, Євросоюз не перестає дивувати", - сказав Чижов.

Видання зазначає, що зустріч проігнорували представники країн ЄС та Європейської служби зовнішніх зв'язків.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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