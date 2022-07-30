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2022-07-30
Росія підпалила статут ООН - постпред США
Постійна представниця США, виступаючи на засіданні РБ ООН, заявила, що Росія, зважаючи на все, має намір стерти Україну з карти світу, а заступник постпреду РФ твердив про "денацифікацію", інформує
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Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, виступаючи на сьогоднішньому засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо ситуації в Україні, заявила, що Росія “фактично підпалила Статут ООН”,
"У статуті йдеться, що ООН заснована на принципі суверенної рівності всіх членів організації, і вони мають вирішувати міжнародні суперечки мирними засобами", - наголосила вона.
Юлія Мельничук, ZN.ua