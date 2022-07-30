Росія підпалила статут ООН - постпред США

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, виступаючи на сьогоднішньому засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо ситуації в Україні, заявила, що Росія “фактично підпалила Статут ООН”, повідомляє “Голос Америки ”.

"У статуті йдеться, що ООН заснована на принципі суверенної рівності всіх членів організації, і вони мають вирішувати міжнародні суперечки мирними засобами", - наголосила вона.