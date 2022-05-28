Оккупанты уничтожили в Киевской области церковь 19 века: фото

Во время оккупации Киевской области роSSийские оккупанты систематически уничтожали историческое наследие. В селе Заворичи рашисты сожгли Гергиевскую церковь 1873 года постройки, которая пережила Вторую мировую войну.

Об этом рассказал на странице в facebook путешественник и краевед Роман Маленков.

"Заворичи – одно из старейших поселений Украины. Считается, что его основал князь Владимир в 980 году. Церковь здесь была построена в 1873 году, а 7 марта 2022 года ее полностью сожгли русские оккупанты. Остались только фундаменты и куча горелого железа с крыши", - написал он, информирует Апостроф.

Напомним, ранее "Апостроф" рассказывал о том, как прицельным ударом россияне полностью уничтожили Георгиевский скит Свято-Успенской Святогорской лавры московского патриархата. Это был красивый храм, куда стекалось множество паломников.


Инна Погрибная, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Экс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможенЭкс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможен
Уничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробностиУничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробности
Мобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повесткуМобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повестку
Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."
Блок рекламы


Похожие новости
На Сумщине оккупанты обстреляли нефтегазодобывающий комплекс: убытки превышают сотню миллионовНа Сумщине оккупанты обстреляли нефтегазодобывающий комплекс: убытки превышают сотню миллионов
Ситуация на Херсонщине резко изменилась, оккупанты приняли радикальное решение: что теперь будет с областьюСитуация на Херсонщине резко изменилась, оккупанты приняли радикальное решение: что теперь будет с областью
Под Херсоном обычный работяга украл вражеский "Урал" и передал его ВСУ: фотоПод Херсоном обычный работяга украл вражеский "Урал" и передал его ВСУ: фото
Оккупанты пытают, угрожают убийством и унижают пленных украинских военных — ДенисоваОккупанты пытают, угрожают убийством и унижают пленных украинских военных — Денисова
Украинские журналисты попали под обстрел на Донбассе: подробности и фотоУкраинские журналисты попали под обстрел на Донбассе: подробности и фото
Остатки от крейсера Москва: в Черном море нашли новые экспонаты для музея, фотоОстатки от крейсера Москва: в Черном море нашли новые экспонаты для музея, фото
На что хватило ума: оккупанты установили в Мариуполе мобильные душевые палатки, фотофактНа что хватило ума: оккупанты установили в Мариуполе мобильные душевые палатки, фотофакт
На Херсонщину оккупанты стягивают танки пятидесятилетней давности — ОК «Юг»На Херсонщину оккупанты стягивают танки пятидесятилетней давности — ОК «Юг»
Братчук предупредил об опасности в Одесской области: "Корабельная группировка роSSийской федерации..."Братчук предупредил об опасности в Одесской области: "Корабельная группировка роSSийской федерации..."
В Донецкой области "накрыли" передовой командный пункт РФ — АрестовичВ Донецкой области "накрыли" передовой командный пункт РФ — Арестович
Последние новости
Подгружаем последние новости