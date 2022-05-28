Оккупанты уничтожили в Киевской области церковь 19 века: фото

Во время оккупации Киевской области роSSийские оккупанты систематически уничтожали историческое наследие. В селе Заворичи рашисты сожгли Гергиевскую церковь 1873 года постройки, которая пережила Вторую мировую войну.

Об этом рассказал на странице в facebook путешественник и краевед Роман Маленков.

"Заворичи – одно из старейших поселений Украины. Считается, что его основал князь Владимир в 980 году. Церковь здесь была построена в 1873 году, а 7 марта 2022 года ее полностью сожгли русские оккупанты. Остались только фундаменты и куча горелого железа с крыши", - написал он, информирует Апостроф .

Напомним, ранее "Апостроф" рассказывал о том, как прицельным ударом россияне полностью уничтожили Георгиевский скит Свято-Успенской Святогорской лавры московского патриархата. Это был красивый храм, куда стекалось множество паломников.