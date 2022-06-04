Церковь охвачена огнем: оккупанты обстреляли Святогорскую лавру Московского патриархата, фото

В Донецкой области роSSийские оккупанты обстреляли Святогорскую лавру Московского патриархата – пылает деревянное здание Всехсвятского скита постройки начала 20 века, информирует Апостроф.

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Фото горящей церкви опубликовал офицер 95-й ДШБ Юрий Кочевенко на своей Facebook-странице.

"Прямо сейчас пылает деревянный Всехсвятский скит Святогорской лавры Московского патриархата. Очередное преступление роSSийских варваров, для которых нет ничего святого", – написал он.

В самой церкви факт роSSийской атаки на Всехсвятский скит подтвердили.

"В результате военных действий произошел масштабный пожар на территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской Лавры. Пламя полностью охватило главный храм обители", - написали на сайте УПЦ МП.

Стоит отметить, что Всехсвятский скит был построен в 1912 году и являлся одним из лучших образцов наследования деревянного храмового зодчества.


Мария Швец, Апостроф





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