Зеленский перед парламентом Люксембурга: "РоSSияне разрушили почти весь Донбасс"

Он подчеркнул, что "лишь один человек в РФ хочет не дать нам остаться такими, какими мы есть", информирует ZN.ua.

Зеленский перед парламентом Люксембурга:
© Офис президента

Президент Владимир Зеленский, выступая в парламенте Люксембурга, заявил, что войска РоSSии готовы и дальше продолжать убийства в Украине, несмотря на то, что уже разрушили практически весь Донбасс.

"Мы вынуждены защищаться фактически от всей роSSийской армии. Все боеспособные роSSийские военные формирования РоSSии задействованы в этой агрессии", - сообщил Зеленский во время своего онлайн-выступления.

Президент также упомянул, что сегодня ВСУ по официальным данным ликвидировали уже более 30 тысяч оккупантов - "больше, чем Советский Союз потерял за 10 лет войны в Афганистане, больше чем РоSSия потеряла за две чеченские войны".

"Но это не останавливает РоSSию. Это государство готово еще терять и убивать, убивать людей. Потому что всего лишь один человек в РоSSии хочет не дать нам остаться такими, какими мы есть, - подчеркнул Зеленский. - РоSSийская армия разрушила уже почти весь Донбасс. Этот некогда один из самых мощных промышленных центров Европы просто опустошен. Оккупанты уничтожают его город за городом. Достаточно взглянуть на город Мариуполь. Там было полмиллиона населения, обычная мирная жизнь, важный промышленный город. Теперь там выжженные развалины. И мы еще даже не знаем точно, сколько всего наших людей убили оккупанты. Минимум десятки тысяч - десятки тысяч за время, чуть меньше, чем 100 дней".

Президент при этом отметил, что украинцы желают остаться такими, какими они есть.

"Именно сейчас эта война РоSSии против Украины является решающей и для всей Европы. Это война о ценностях,- акцентировал президент. - Когда мы победим в этой войне, все европейцы смогут и дальше наслаждаться своей свободой. Если же будет преобладать тот один человек, который хочет уничтожить любую свободу в Украине и Европе, то для всех на континенте наступит черное время. Такое, какое уже было в истории Европы, которое принесло континенту много страданий и жертв. И эхо которого еще можно сегодня, к сожалению, иногда услышать в голосах тех, кто пытается нарушить европейское единство. Тирания должна проиграть. Чтобы Европа могла остаться такой, какая она есть. Свободная, открытая, объединенная и способная быть сильной в многообразии".


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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