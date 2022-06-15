Польша внесла изменения в судебную реформу, чтобы разблокировать финансирование ЕС

В понедельник вечером президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон о судебной реформе, тем самым ликвидировав так называемую Дисциплинарную палату орган, который вызвал критику ЕС из-за опасений контроля над судебной властью, сообщает Польское радио .

Подписанный Дудой закон предусматривает, что вместо Дисциплинарной палаты в Верховном суде будет создана Профессиональная палата ответственности, 11 членов которой назначаются президентом из 33 судей Верховного суда. Члены Дисциплинарной палаты могут уйти в отставку или перейти в другую палату.

Кроме того, судьи, уволенные или лишенные иммунитета Дисциплинарной палатой, будут иметь право восстановиться на своих должностях в течение шести месяцев с момента вступления закона в силу.