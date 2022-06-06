РоSSия и Турция договорились без Украины о разблокировании Черного моря для экспорта украинского зерна - Bloomberg
Украина не принимала участия в переговорах.
РоSSия и Турция достигли предварительной договоренности о разблокировании поставок украинской сельскохозяйственной продукции через Черное море, однако не согласовывали свои условиями с Украиной. Об этом сообщает
Как пишет Bloomberg, президент Турции Реджеп Эрдоган предложил помочь с разминированием морского побережья около Одессы и с сопровождением украинских судов с зерном.
Ожидается, что министр иностранных дел РоSSии Сергей Лавров обсудит план разблокирования украинских портов во время переговоров в Анкаре в среду.
В понедельник Лавров подтвердил, что будет обсуждать этот вопрос.
"Специалисты уже выезжают сегодня в Турцию, завтра туда направляется моя делегация. И надеюсь, что мы там сможем не то, что поставить окончательную точку, это все-таки предстоит сделать нашим руководителям, но сможем подробнейшим образом проработать те варианты, о которых говорил президент (Путин, - ред)", - сказал Лавров, согласно сообщения роSSийского агентства ТАСС.
По данным Bloomberg, согласованный Россией и Турцией план предполагает разминирование моря около Одессы и предоставление гарантий безопасного прохода кораблей через Черное море под эгидой ООН.
Агентство также утверждает, что РоSSия требует предоставить ей возможность инспектировать торговые судна на предмет наличия на них оружия.
При этом, согласно источникам агентства, Украина не принимала участия в переговорах.
Bloomberg также цитирует полученный агентством комментарий заместителя министра экономики Украины Тараса Качки: "Заранее говоря о достижении договоренностей, РоSSия пытается переложить ответственность на Украину. Но правда в том, что продовольственный кризис был искусственно создан Россией – и только Россией".
Ранее Путин говорил о необходимости разминировать морские пути на Черном море, чтобы украинское зерно могло попасть по назначению, и обещал, что Москва не будет использовать эту ситуацию в военных целях.
Предложение Путина о разблокировании Черного моря в понедельник прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Путин говорит, что не будет использовать торговые пути для нападения на Одессу. Это тот же Путин говорил немецкому канцлеру Шольцу и французскому президенту Макрону, что он не нападет на Украину – за несколько дней до того, как он начал полномасштабное вторжение в нашу страну. Мы не можем верить Путину, его слова ничего не значат", - подчеркнул Кулеба.
Президент Франции Эммануэль Макрон предлагал Путину подготовить проект резолюции Совбеза ООН для освобождения зерна из заблокированных украинских портов.