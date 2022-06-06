РоSSия и Турция договорились без Украины о разблокировании Черного моря для экспорта украинского зерна - Bloomberg

РоSSия и Турция достигли предварительной договоренности о разблокировании поставок украинской сельскохозяйственной продукции через Черное море, однако не согласовывали свои условиями с Украиной. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Как пишет Bloomberg, президент Турции Реджеп Эрдоган предложил помочь с разминированием морского побережья около Одессы и с сопровождением украинских судов с зерном.

Ожидается, что министр иностранных дел РоSSии Сергей Лавров обсудит план разблокирования украинских портов во время переговоров в Анкаре в среду.

В понедельник Лавров подтвердил, что будет обсуждать этот вопрос.

"Специалисты уже выезжают сегодня в Турцию, завтра туда направляется моя делегация. И надеюсь, что мы там сможем не то, что поставить окончательную точку, это все-таки предстоит сделать нашим руководителям, но сможем подробнейшим образом проработать те варианты, о которых говорил президент (Путин, - ред)", - сказал Лавров, согласно сообщения роSSийского агентства ТАСС.

По данным Bloomberg, согласованный Россией и Турцией план предполагает разминирование моря около Одессы и предоставление гарантий безопасного прохода кораблей через Черное море под эгидой ООН .

Агентство также утверждает, что РоSSия требует предоставить ей возможность инспектировать торговые судна на предмет наличия на них оружия.

При этом, согласно источникам агентства, Украина не принимала участия в переговорах.

Bloomberg также цитирует полученный агентством комментарий заместителя министра экономики Украины Тараса Качки: "Заранее говоря о достижении договоренностей, РоSSия пытается переложить ответственность на Украину. Но правда в том, что продовольственный кризис был искусственно создан Россией – и только Россией ".

Ранее Путин говорил о необходимости разминировать морские пути на Черном море, чтобы украинское зерно могло попасть по назначению, и обещал, что Москва не будет использовать эту ситуацию в военных целях.

Предложение Путина о разблокировании Черного моря в понедельник прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Путин говорит, что не будет использовать торговые пути для нападения на Одессу. Это тот же Путин говорил немецкому канцлеру Шольцу и французскому президенту Макрону, что он не нападет на Украину – за несколько дней до того, как он начал полномасштабное вторжение в нашу страну. Мы не можем верить Путину, его слова ничего не значат", - подчеркнул Кулеба.