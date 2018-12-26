Порошенко шокирован реакцией бывших партнеров по коалиции на события возле Керченского пролива

"Один "оппозиционер" договорился до того, что мы не должны пользоваться Керченским проливом".

Президент Петр Порошенко заявил, что он был шокирован реакцией бывших партнеров по коалиции на захват Россией украинских военных кораблей возле Керченского пролива.

Об этом он сказал на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Настоящий шок ощущаешь, когда видишь и слышишь, как наша оппозиция поет с путинского голоса, как она озвучивает темники Кремля. Упорно пытается вину за нападение на наши катера снять с РоSSии и переложить на Украину. Делает это, к сожалению, не только та часть оппозиции, которая традиционно клеймит власть, а ее клеймят пятой колонной. К сожалению, это делают и те, кто совсем недавно входил в коалицию "Европейская Украина", - сказал президент.

Коалиция "Европейская Украина" была создана в конце 2014 года в составе БПП, "Народного фронта", "Радикальной партии", "Самопомощи" и "Батькивщины". Три последние фракции из нее позже вышли, в составе большинства осталось менее 226 депутатов. Официально о распаде коалиции объявлено не было.

"В РоSSии есть такой город Волоколамск. Там тысячу лет назад суда из одной реки волокли в другую - оттуда и название. У нас теперь один "оппозиционер" договорился до того, что мы не должны пользоваться украинским Керч-Еникальским каналом, или Керченским проливом, а мы теперь волоком будем доставлять из Черного моря наши военные корабли в Азовское море. Вот предложение, которое нам пытается навязать не только Кремль, но и наша оппозиция", - добавил Порошенко.

Президент подчеркнул, что Украина не откажется от права использования своих азовских портов, в том числе и военными кораблями.