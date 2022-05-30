Утром в Мелитополе прогремел взрыв возле дома гауляйтера Запорожья

Утром в Мелитополе прогремел взрыв возле дома гауляйтера Запорожья
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Во временно оккупированном роSSийскими войсками Мелитополе Запорожской области сегодня утром прогремел мощный взрыв в центре города, сообщают местные медиа.

«Примерно, в 7.50 раздался мощны взрыв в самом центре города. У мелитопольцев, проживающих в районе улиц Героев Украины, Петра Дорошенко, Богдана Хмельницкого дрожали окна и стены в домах», - пишет «Риа-Мелитополь».

По предварительным данным местного издания, взрыв произошел в районе ТЦ Квартал, где расположена многоэтажка псевдо-губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.

«Не исключено, что сработали диверсанты. В настоящее время в центре города мелитопольцы наблюдают клубы черного дыма», - говорится в сообщении.


Ирина Знась, ZN.ua

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