ВСУ остановили авангард войск РФ возле Северодонецка, оккупанты не смогли окружить город — глава ВГА

ВСУ остановили авангард войск РФ возле Северодонецка, оккупанты не смогли окружить город. Украинские военные продолжают удерживать Северодонецк и отразили атаки захватчиков. Об этом в эфире Радио Свобода заявил глава Северодонецкой ВГА Александр Стрюк.

По его словам, роSSийские военные последние полторы недели пытаются захватить город и только благодаря усилиям наших воинов город держится.

РоSSийские войска контролируют 2/3 периметра Северодонецка.

«Удалось остановить авангард рашистов, пытавшийся прорваться. Все же ситуация достаточно напряженная. Почти 2/3 по периметру города заняты врагом и город находится в столь жесткой обороне», - сообщил Стрюк.

Он добавил, что в последние дни город полностью пылает, комментируя интенсивность боев на подступах к Северодонецку.

«Непрерывные обстрелы по жилым кварталам, по инфраструктуре города. Обстреливается наше химическое предприятие Азот, к сожалению, есть и жертвы среди мирного населения, и среди сотрудников Азота. К сожалению, ситуация очень трудная», - отметил он.