ВСУ остановили авангард войск РФ возле Северодонецка, оккупанты не смогли окружить город — глава ВГА

РоSSийские военные пытаются захватить город.

ВСУ остановили авангард войск РФ возле Северодонецка, оккупанты не смогли окружить город. Украинские военные продолжают удерживать Северодонецк и отразили атаки захватчиков. Об этом в эфире Радио Свобода заявил глава Северодонецкой ВГА Александр Стрюк.

По его словам, роSSийские военные последние полторы недели пытаются захватить город и только благодаря усилиям наших воинов город держится.

РоSSийские войска контролируют 2/3 периметра Северодонецка.

«Удалось остановить авангард рашистов, пытавшийся прорваться. Все же ситуация достаточно напряженная. Почти 2/3 по периметру города заняты врагом и город находится в столь жесткой обороне», - сообщил Стрюк.

Он добавил, что в последние дни город полностью пылает, комментируя интенсивность боев на подступах к Северодонецку.

«Непрерывные обстрелы по жилым кварталам, по инфраструктуре города. Обстреливается наше химическое предприятие Азот, к сожалению, есть и жертвы среди мирного населения, и среди сотрудников Азота. К сожалению, ситуация очень трудная», - отметил он.

В частности, по его словам, в результате обстрелов РФ повреждено 90% жилищного фонда города, 60% придется полностью восстанавливать.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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