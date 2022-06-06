РоSSияне шокированы: боец ВСУ рассказал подробности ликвидации генерал-майора оккупантов Кутузова

РоSSияне шокированы: боец ВСУ рассказал подробности ликвидации генерал-майора оккупантов Кутузова

Гибель генерал-майора Романа Кутузова стала настоящим шоком для роSSийской пропаганды. Они даже не смогли ее замолчать.

Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире 5 канала рассказал общественный деятель и боец ВСУ Евгений Карась.

Так, комментируя тяжелые бои на Луганщине и, в частности в Северодонецке, Карась отметил, что роSSийские захватчики бросили туда все силы.

"У них даже генерал уже погиб на передовой, потому что приходилось их (воинов – ред.) мотивировать идти в бой. Генерал-майор погиб на этом участке фронта, а мы там умудряемся еще и контрнаступать. Это очень круто. Гибель этого генерала была настолько для них критической, что роSSийская пропаганда не смогла о ней молчать. И моральный удар и шок был таким большим, что им пошло указание - постить о гибели хоть каких-то украинских офицеров в боях за прошедшие дни. Чтобы перекрыть потерю генерала. Может, я преувеличиваю, но гибель генерал-майора – это как 1/3 «Москвы», которая стала субмариной", - рассказал Карась.

По слова бойца, этот генерал командовал бойцами из "ЛДНР".

«Сейчас боевики Донбасса говорят, что гибель всех наших людей была напрасной, потому что роSSийские войска ничего не могли сделать. Ни в Киеве, ни в Сумах, ни в Чернигове, ни под Харьковом... Гибель этого генерала она автоматически подрывает боевой дух этих частей. А они для россии надежда, потому что этим пушечным мясом до сих пор затыкаются дырки. РоSSияне боятся идти в атаку и они посылают на верную смерть боевиков Донбасса», - пояснил Карась.

Боец также отметил, что гибель такого человека, помимо всего прочего, подрывает коммуникацию, потому что на генералах завязано очень много управленческих решений, понимание ситуации.

"Заменить им его будет очень тяжело, потому что человек был опытным и «в теме». И РоSSия вообще понесла значительные потери среди командования. Я даже незнаю, что они будут делать», - подчеркнул Карась.

Добавим, что ранее журналист Роман Цимбалюк сообщал, что командир 1 армейского корпуса «ДНР» генерал-майор Роман Кутузов (до назначения на «ДНР» занимал должность начальника штаба 29 общевойсковой армии Восточного военного округа), командуя подразделениями не щадил личный состав, осознанно отправлял людей на убой с пониманием того, какие будут потери.

"Благодаря его отношению к военнослужащим как к "пушечному мясу" морально-психологическое состояние личного состава подчиненных ему соединений было крайне низкое, командиры батальонов и рот не хотели вести в атаку своих людей и постоянно саботировали наступательные планы командования», - сообщил Цимбалюк.

По данным ВСУ, Кутузов погиб в боях под Попасной Луганской области.


Катерина Петренко, politeka.net





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