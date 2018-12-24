Порошенко подписал закон, который признает участниками боевых действий ветеранов ОУН-УПА
Закон расширил перечень воинов УПА, которые имеют право на льготы.
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, которым расширяется перечень участников боевых действий (УБД) воинами ряда армий, которые сражались за независимость Украины в XX веке, в том числе участниками Украинской повстанческой армии, вооруженных подразделений Организации украинских националистов.
Как указано на странице закона №8519 на портале Верховной Рады, 22 декабря он был возвращен с подписью президента.
Верховная Рада 6 декабря приняла изменения в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", которыми предусмотрена новая формулировка в отношении лиц, относящихся к участникам боевых действий.
К таковым относятся "лица, которые принимали участие во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в XX веке в составе Украинской повстанческой армии, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) "Полесская Сечь", Украинской народной революционной армии (УНРА), вооруженных подразделений организации украинских националистов и в соответствии с Законом Украины "О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке" признаны борцами за независимость Украины в XX веке".
Таким образом Рада расширила перечень воинов УПА, которые имеют право на льготы по такому статусу.
Ранее участниками боевых действий признавали только тех воинов УПА, которые принимали участие в боевых действиях против немецко-фашистских захватчиков на территории оккупированной Украины в 1941-1944 годах, которые не совершили преступлений против человечности и были реабилитированы.
Закон вступит в силу через три месяца со дня его публикации.
Напомним, весной 2015 года Верховная Рада приняла законопроект о правовом статусе и чествовании памяти участников борьбы за независимость Украины в 20 веке, который признает ее участниками армию УНР, армию ЗУНР, Карпатскую Сечь, УВО, ОУН, УПА, Украинский главный освободительный совет, Украинскую Хельсинкскую группу и другие похожие организации.
Этим законом государство признало, что борьба за независимость Украины в 20 веке велась с ноября 1917 года по 24 августа 1991 года.
Публичное отрицание факта правомерности борьбы за независимость Украины в 20 веке признается надругательством над памятью борцов за независимость Украины в 20 веке, унижением достоинства украинского народа и является противоправным.
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