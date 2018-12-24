Порошенко подписал закон, который признает участниками боевых действий ветеранов ОУН-УПА

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, которым расширяется перечень участников боевых действий (УБД) воинами ряда армий, которые сражались за независимость Украины в XX веке, в том числе участниками Украинской повстанческой армии, вооруженных подразделений Организации украинских националистов.

Как указано на странице закона №8519 на портале Верховной Рады, 22 декабря он был возвращен с подписью президента.

Верховная Рада 6 декабря приняла изменения в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", которыми предусмотрена новая формулировка в отношении лиц, относящихся к участникам боевых действий.

К таковым относятся "лица, которые принимали участие во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в XX веке в составе Украинской повстанческой армии, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) "Полесская Сечь", Украинской народной революционной армии (УНРА), вооруженных подразделений организации украинских националистов и в соответствии с Законом Украины "О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке" признаны борцами за независимость Украины в XX веке".

Таким образом Рада расширила перечень воинов УПА, которые имеют право на льготы по такому статусу.

Ранее участниками боевых действий признавали только тех воинов УПА, которые принимали участие в боевых действиях против немецко-фашистских захватчиков на территории оккупированной Украины в 1941-1944 годах, которые не совершили преступлений против человечности и были реабилитированы.

Закон вступит в силу через три месяца со дня его публикации.

Напомним, весной 2015 года Верховная Рада приняла законопроект о правовом статусе и чествовании памяти участников борьбы за независимость Украины в 20 веке, который признает ее участниками армию УНР, армию ЗУНР, Карпатскую Сечь, УВО, ОУН, УПА, Украинский главный освободительный совет, Украинскую Хельсинкскую группу и другие похожие организации.

Этим законом государство признало, что борьба за независимость Украины в 20 веке велась с ноября 1917 года по 24 августа 1991 года.

Публичное отрицание факта правомерности борьбы за независимость Украины в 20 веке признается надругательством над памятью борцов за независимость Украины в 20 веке, унижением достоинства украинского народа и является противоправным.